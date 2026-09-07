'বাড়ি থেকে তুলে আনব', বাল্যবিবাহ রুখতে পুরোহিত-কাজি-অভিভাবকদের জেল, বিরাট পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে এবার বাল্য বিবাহ রুখতে সক্রিয় হচ্ছে সরকার। বিগত সরকারের গাফিলতিতে যে ভয়ানক পরিস্থিতি হয়েছে রাজ্যে তাতে রাশ টানতে চলেছে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্ন সভাঘরে মাত্র ৬ মাসের যে পরিসংখ্যান মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন তা নাড়িয়ে দেওয়ার মতো। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাল্য বিবাহ ও টিন এজ ডেলিভারির সংখ্যা চোখ কপালে তুলে দেওয়া মতো। ওইসব যুগলদের বিরুদ্ধে অভিযান হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন যত জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেইসব লোকদের জন্য প্রয়োজনীয় জেল নেই রাজ্যে।
মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, দুটো বিষয় গোটা দেশে আমরা প্রথম। এসব বিগত সরকারের কুফল। একটা হল ১৮ বছরের নীচে বিয়ে এবং অন্যটি হল ১৮ বছরের নীচে সন্তান প্রসব। এটাতে আমরা এখন ১ নম্বরে রান করছি গোটা দেশে। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় যে আইন রয়েছে তাতে প্রতিক্রিয়া হবে এরাজ্যে। সংখ্যাটা এতটাই বেশি যে প্রয়োজনী জেলও নেই এরাজ্যে।
স্বাস্থ্য দফতর থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আইন সবার জন্য সমান। আইনে যা বলা রয়েছে তাতে ১ জানুায়ারি থেকে ৩০ জুন যে পরিসংখ্যান আমাদের হাতে রয়েছে তাদের ধরে রাখার জায়গা নেই। বিশেষ কিছু অ্যারেস্ট তো করবই। থামাতে হবে তো! বাড়ি থেকে তুলে আনব। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কোনও বাল্য বিবাহ করলে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে, অথবা ১ লাখ টাকা জরিমানা হতে পারে। বাল্য বিবাহে সহায়তাকারী ব্যক্তি যার পড়ছেন সেই পুরোহিত, কাজি, বাবা-মা, অভিভাবকদের সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। বাল্য বিবাহ রোধে আদালতও বাধা দান করতে পারে। আঠারো বছরের কম বয়সী কোনও মেয়ে গর্ভধারণ করলে পকসোর ধারা অনুযায়ী রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক।
রাজ্য গত ৬ মাসের বাল্য বিবাহের পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত কয়েক মাসে মুর্শিদাবাদে এই সংখ্যা ১২,৮৪৭। এর মধ্যে গ্রামীন এলাকায় ১২,৫৮৫ এবং শহর এলাকায় এই সংখ্য়া ২৮২। এদের বয়সসীমা হল ১০-১৩ বছরের ২০ জন, ১৩-১৫ বছর ৮১৭ জন, ১৫-১৮ বয়সী ৬৫২৭ ও ১৮ বছর বয়সী ৫৪৮৩ জন। এর পরেই রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এখানে এই সংখ্যা ৪১৭৮ জন। এই তালিকা স্বাস্থ্য দফতর থেকে সংগৃহিত। এরা নবজাতক প্রসব করেছে। এটা গত ৬ মাসের রেকর্ড। এটা খুবই সিরিয়াস বিষয়। এদের প্রত্যেকের স্বামীকে স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে একটি শো কজ লেটার দেওয়া হচ্ছে। এগুলো সবই ইনস্ট্টিউশনাল ডেলিভারি। এদের ধরা যেত। ধরা হয়নি। এই জন্য টিন এজ ডেলিভারি ও টিন এজ ম্যারেজে আমরা ভারতে প্রথম। এক মাসের মধ্য এদের প্রমাণ করতে হবে তাদের স্ত্রীর বয়স ১৮ ও স্বামীর বয়স ২১ বছর। যদি তা না পারেন তাহলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী কাজ করবেন ডিজিপি। যারা ১৮ বছরের নীচে বিয়ে করেছে এবং যাদের টিন এজ ডেলিভারি হয়েছে যাদের তারা তো প্রথম পকসো আইনে জেলের ভেতরে চলে যাবেন। আমরা শো কজ করছি। তার পর সরকারের সব বেনিফিট বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার পরে কেস রেজিস্টার হবে। মুর্শিদাবাদ এক নম্বরে রয়েছে, তার পরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তৃতীয় পূর্ব বর্ধমান। সবেমিলিয়ে সংখ্যা ৬০,০০০ হতে পারে।
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