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'বাড়ি থেকে তুলে আনব', বাল্যবিবাহ রুখতে পুরোহিত-কাজি-অভিভাবকদের জেল, বিরাট পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার

CM Suvendu Adhikari: স্বাস্থ্য দফতর থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আইন সবার জন্য সমান। আইনে যা বলা রয়েছে তাতে ১ জানুায়ারি থেকে ৩০ জুন যে পরিসংখ্যান আমাদের হাতে রয়েছে তাদের ধরে রাখার জায়গা নেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 07, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:11 PM IST
'বাড়ি থেকে তুলে আনব', বাল্যবিবাহ রুখতে পুরোহিত-কাজি-অভিভাবকদের জেল, বিরাট পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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