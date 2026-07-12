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ডিউটি আওয়ার্সে প্রাইভেট প্রাকটিস নয়, সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা ডিউটি না পোষালে চাকরি ছেড়ে দিন, সরকারি হাসপাতালের চিকিত্সকদের কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

WB Govt Hospital: স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমি যেমন চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তেমনি রোগীদেরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী 

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 12, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:21 PM IST
ডিউটি আওয়ার্সে প্রাইভেট প্রাকটিস নয়, সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা ডিউটি না পোষালে চাকরি ছেড়ে দিন, সরকারি হাসপাতালের চিকিত্সকদের কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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