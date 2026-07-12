/ডিউটি আওয়ার্সে প্রাইভেট প্রাকটিস নয়, সপ্তাহে ৯৬ ঘণ্টা ডিউটি না পোষালে চাকরি ছেড়ে দিন, সরকারি হাসপাতালের চিকিত্সকদের কড়া বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

অয়ন শর্মা: ক্ষমতায় এসেই সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারদের কড়া বার্তা নতুন সরকারের। সরকারি হাসপাতালে ডিউটি আওয়ার্সে প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলবে না। জনগণকে দেখার জন্য সরকার মাইনে দিচ্ছে আপনাকে। না পোষালে চাকরি ছেড়ে দিন। সরকারি চিকিৎসকদের কড়া বার্তা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর।
স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, শিক্ষক চিকিৎসকরা সপ্তাহে অন্তত ৯৬ ঘন্টা হাসপাতালে ডিউটি দিন। সপ্তাহে ৩-৪ দিন যদি হাসপাতালে আপনি না থাকেন তাহলে আপনি রোগীদের সঙ্গে অবিচার করছেন, ছাত্রদের সঙ্গে অবিচার করছেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অধিকার আপনার আছে,আপনি যদি নন প্র্যাকটিসিং অ্যালায়ন্স না নেন তাহলে আছে আপনার। কিন্তু আপনার ডিউটি আওয়ার্সের বাইরে সেটা। ডিউটি আওয়ার্স এর মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস খুব দৃষ্টিকটু।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বারাসাত মেডিকেল কলেজে গিয়ে দেখলাম স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ সেখানে উপস্থিত নেই। শুনলাম তিনি সিজারিয়ান সেকশন ডেলিভারি করাতে প্রাইভেট হাসপাতালে গেছেন। এটা অন্যায়। আমি যেমন চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তেমনি রোগীদেরও স্বাস্থ্যমন্ত্রী। শিক্ষক চিকিৎসকদের কাছে আবেদন, আপনারা আপনাদের পেশার সম্মান রাখুন। প্রফেসর,অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর,অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে মানুষ আপনাদের সম্মান করে। অনেক ডাক্তার নিজের নামের আগে প্রফেসর লেখার সুযোগ পান না। নিজের নাম এবং ডিগ্রির প্রতি সুবিচার করুন।
রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির কথা বলতে গিয়ে শারদ্বত মুখোপাধ্য়ায় বলেন, ২৬ টা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালদের একটাই কমন অভিযোগ, টিচাররা কেউ থাকে না। কেন নেই,জানতে গেলে শুনতে হয়,ওই পাশের নার্সিংহোম টায় আছে। রোগীরা বলছেন, ওঁদের দেখাতে হলে আগে আমরা নার্সিংহোমে যাই। রোগীরা বলছেন,উনি পয়সা নেন না। কিছু ডাক্তার নিজেদের নার্সিংহোমে নোঙ্গর করে রেখে দেন। সরকারি হাসপাতালের রোগীদের তিনি সেখানে দেখেন। এটা বাড়াবাড়ি নয়! বুকে হাত দিয়ে ভাবুন, আপনি সরকারি টিচিং হাসপাতালের একজন প্রফেসর। আপনার মেডিকেল কলেজেই থাকার কথা।
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স্বাস্ত্যমন্ত্রীর অভিযোগ, অনেক তরুণ চিকিৎসক, বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোমে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। সেখানে বসে তারা সরকারি হাসপাতালের রোগীদের লম্বা লাইন তৈরি করছেন। সেখানে বসে নিজেদেরকে মহিমান্বিত বানাচ্ছেন, যে আমরা সরকারি হাসপাতালে রোগীদের থেকে পয়সা নিয়ে না। সরকারি পেশেন্টদের থেকে পয়সা নেব না এমনি দেখে দেব। ভাববেন না আপনারা চ্যারিটি করছেন। আপনি সরকারি হাসপাতালে থাকার জন্য বেতন পান। জনগণের চিকিৎসার জন্য আপনাকে পয়সা দেওয়া হয়। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় আপনার মাইনে হচ্ছে। যদি আপনার পছন্দ না হয় চাকরি ছেড়ে দিন।
চিকিত্সকদের ট্রান্সফার নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ডাক্তার দেড় ট্রান্সফার করলেই অজুহাত নিয়ে হাজির। তার মধ্যে কমন অভিযোগ হচ্ছে বাবা-মা অসুস্থ। আপনার বয়স যদি ৫৫ হয় আপনার বাবা-মা বয়স্ক হবেন সেটাই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই অসুস্থ থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক। আমি চাইব তারা অসুস্থ না হন। আমি চাই তার অসুস্থ না হোন। এই ধরনের আবেদন এলে আমি ক্রস চেক করব। অনেকে এই কারণ দেখান ট্রান্সফার আটকানোর, আমার সন্তানের অটিজম আছে। বিহেভিয়ারাল ডিসঅডার আছে। আমার একটা সাইকিয়াট্রিক সার্টিফিকেট আছে টিচিং হাসপাতাল থেকে। আমার কাছে নন টিচিং হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিক সার্টিফিকেট নিয়ে আসবেন না। আপনার সন্তানের যদি আটটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার থাকে,আমরা যাচাই করে দেখব। পাঁচ বছর এক জায়গায় থাকলে ট্রান্সফার হবেই। তবে,হোম সিটিতে ফেরত আসার পলিসি আমরা তৈরি করেছি। রাজ্যের কয়েকটি জায়গাকে হাই ডিফিকাল্টি এরিয়া বলে আমরা চিহ্নিত করেছি। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকা,রাজ্যের পার্বত্য দুর্গম এলাকা, আসাম এবং সিকিম সংলগ্ন দুর্গম এলাকা, জঙ্গলমহলের কিছু এলাকা। এইসব জায়গায় ডিউটি করার ক্ষেত্রে টাইম বাউন্ড রিটার্ন পলিসি বানিয়েছি আমরা।
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