/Sharadwat Mukherjee Exclusive: পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে বেসিক লাইফ সাপোর্ট, পাস না করলে পরের ক্লাসে নয়: জনস্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বড় কথা

অয়ন শর্মা: যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে এত ভূরি ভূরি অভিযোগ, সেই স্বাস্থ্য দফতর এবার তাঁর হাতে। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি। আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে পরিষেবার খোলনলচে বদলে ভোলবদলে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিলেন তিনি।
বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দফতরের দায়িত্ব নিয়েই শারদ্বত মুখার্জি বলেন, স্বাস্থ্য কেন বেহাল হল, প্রথমে তার ফাঁকফোকর খুঁজতে হবে। অভয়াকাণ্ডে যারা যারা জড়িত, চিকিৎসক-সহ সবার খাতা খুলব। পেশায় চিকিৎসক স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলেন,"আমি খুশি যে একজন চিকিৎসক স্বাস্থ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্যের ২৫ থেকে ৩০টা মতো বিভাগ রয়েছে। একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র।"
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "জনস্বাস্থ্য জোর দিতে হবে। ডেঙ্গি মৃত্যু নিয়ে খবর হয়। কিন্তু সেটা কীভাবে রক্ষা যাবে সে বিষয়ে সচেতনতা নেই। শুধু স্বাস্থ্যভবন একা কিছু করতে পারবে না। মানুষকে সচেতন হতে হবে। জনস্বাস্থ্যে সচেতনতা নেই পশ্চিমবঙ্গে। বেসিক লাইফ সাপোর্ট পাঠ্যপুস্তকে রাখতে হবে। স্কুলশিক্ষায় ঢোকাতে হবে। আমি শিক্ষা দফতরের কাছে আবেদন করব। লাইফ সাপোর্ট না জানলে, পাস না করলে যেন পরের ক্লাসে না উঠতে পারে!"
একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন,"জনগণের সাফল্য। আমার বিধাননগর বিধানসভার মানুষকে ধন্যবাদ। একটা সময় আমি বিতাড়িত হতাম। গেট বন্ধ করে দেওয়া হত। ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করতাম। আমাদের আন্দোলনকে রুদ্ধ কর হত। এমন মনে হত যে এরপর হয়তো আর ঢোকা যাবে না। আজকে হয়তো আর বিতাড়িত হব না।"
আশ্বাস দেন, "বদলার বদলি, এটা বিজেপি সংস্কৃতিতে নেই। যে দোষী তার বিচার হবে। এই যে থ্রেট কালচার বন্ধ করতে হবে। কোনও মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থ্রেট কালচার নয়। কেউ দাদা হতে পারবে না। কোথায় কোথায় কী কী কারণে বেহাল অবস্থা, কারণ খুঁজে বার করে তার সমস্যার সমাধান করব। গলদ এবং ফাঁক খুঁজে বের করা হবে আমার প্রথম কাজ আমার।"
একইসঙ্গে যে আরজি কর আন্দোলনকে হাতিয়ার করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, সেই আরজি কর-অভয়াকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় আইনি রাস্তায় এগোব। কোন কোন চিকিৎসক পোস্টমর্টেম লিখেছিল, কারা এর পিছনে ছিল? লাল শার্ট পরা টাক-মাথা! কেন অভীক, বিরুপাক্ষকে যেতে হল? কোন স্বাস্থ্য আধিকারিক নোটিস ইস্যু করেছিল সব দেখব। তথ্যপ্রমাণ লোপাট করল কে, তার অনুসন্ধান করব। যারা যারা জড়িত, চিকিৎসক-সহ সবার খাতা খুলব।"
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