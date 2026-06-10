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Sharadwat Mukherjee Exclusive: পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে বেসিক লাইফ সাপোর্ট, পাস না করলে পরের ক্লাসে নয়: জনস্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বড় কথা

West Bengal Health Minister Sharadwat Mukherjee: বুধবার রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দফতরের দায়িত্ব নিয়েই শারদ্বত মুখার্জি বলেন, স্বাস্থ্য কেন বেহাল হল, প্রথমে তার ফাঁকফোকর খুঁজতে হবে। অভয়াকাণ্ডে যারা যারা জড়িত, চিকিৎসক-সহ সবার খাতা খুলব। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 10, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:59 PM IST
Sharadwat Mukherjee Exclusive: পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে বেসিক লাইফ সাপোর্ট, পাস না করলে পরের ক্লাসে নয়: জনস্বাস্থ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বড় কথা
Image Credit: স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখার্জি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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