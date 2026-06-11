/Kolkata private hospitals: সরকারিতে বেড পাচ্ছেন না? এবার নিঃখরচায় ভর্তি হওয়া যাবে বেসরকারি হাসপাতালে!

অয়ন শর্মা: রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবহার হাল ফেরাতে বড় পদক্ষেপ। ১০ শতাংশ বেড সংরক্ষণ নিয়ে কলকাতার ১৭ বেসরকারি হাসপাতালে কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। সময়সীমা ৪৮ ঘণ্টা। সরকারি নিয়মে কত বেড সংরক্ষণ করা গেল, তা জানাতে হবে হাসপাতালগুলিকে।
রাজ্যে সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। বিশেষ করে বেডের অভাবে রীতিমতো নাকাল হতে হয় রোগীদের পরিবারকে। দিন কয়েক আগে এসএসকেএম হাসপাতালে উচ্চপর্যায়ে বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
বৈঠকে মখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, 'রাজ্য সরকারের কাছ থেকে যে সব বেসরকারি হাসপাতাল ১ টাকায় জমি কিনেছিল, তাদের ১৫ শতাংশ বেড বরাদ্দ রাখতে হবে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষদের জন্য। সরকারি হাসপাতালে অতিরিক্ত চাপ হলে, সেখান থেকে রেফার করা হলে ওই বেডে বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে হবে'। সেইমতোই এদিন স্বাস্থ্যভবনে শহরের বেসরকারি হাসপাতাল কর্তাদের নিয়ে বৈঠক হল।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুমনা সরকার বলেন, 'প্রত্য়েকটা বেসরকারি হাসপাতালে ১০ শতাংশ বেড যেন রাখা হয়। কাউকে যেন ভর্তি না করা হয়। সরকারি হাসপাতালে কোনও রোগী গেল। দেখা গেল বেড নেই। আমরা সুপারিশ করে দিলাম। ওখানে গিয়ে যাতে ভর্তি হতে পারে।করা যায়, করতে হবে। ওরা(বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ)। ধরুন, ১৪০০ বেড আছে, ১০ শতাংশ ১৪০ বেড। সেক্ষেত্রে অনেক গবীর মানুষ যাতে পরিষেবাটা পায়। ২ দিন সময় চেয়েছেন'।
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