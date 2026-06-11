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Kolkata private hospitals: সরকারিতে বেড পাচ্ছেন না? এবার নিঃখরচায় ভর্তি হওয়া যাবে বেসরকারি হাসপাতালে!

Kolkata private hospitals:  রাজ্যে সরকারি হাসপাতালগুলিতে বেডের অভাবে রীতিমতো নাকাল হতে হয় রোগীদের পরিবারকে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 11, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:56 PM IST
Kolkata private hospitals: সরকারিতে বেড পাচ্ছেন না? এবার নিঃখরচায় ভর্তি হওয়া যাবে বেসরকারি হাসপাতালে!
Image Credit: স্বাস্থ্যভবনে বৈঠক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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সরকারিতে বেড পাচ্ছেন না? এবার নিঃখরচায় ভর্তি হওয়া যাবে বেসরকারি হাসপাতালে!
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