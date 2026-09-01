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  • /১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যে বিরাট বদল: সরকারের নিয়ম না মানলেই স্পট ফাইনে ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত কড়া জরিমানা

১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যে বিরাট বদল: সরকারের নিয়ম না মানলেই 'স্পট ফাইনে' ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত কড়া জরিমানা

Agnimitra Paul: এই পুরো ব্যবস্থাই হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও নগদবিহীন (ক্যাশলেস)। অনুমোদিত পুরকর্মীরা ঘটনাস্থলেই জিও-ট্যাগযুক্ত (Geo-tagged) ছবি তুলে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ সংরক্ষণ করবেন। এরপর ডিজিটাল চালান তৈরি করে কিউআর কোড (QR Code) বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ জরিমানা আদায় করা হবে এবং নাগরিককে ডিজিটাল রসিদ দেওয়া হবে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 01, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:33 PM IST
১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যে বিরাট বদল: সরকারের নিয়ম না মানলেই 'স্পট ফাইনে' ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত কড়া জরিমানা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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