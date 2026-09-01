১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যে বিরাট বদল: সরকারের নিয়ম না মানলেই 'স্পট ফাইনে' ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত কড়া জরিমানা

নান্টু হাজরা: রাজ্যকে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও আরও বাসযোগ্য করে তুলতে শহরাঞ্চলে একগুচ্ছ নতুন ও কড়া নিয়ম কার্যকর করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় চালু করা হয়েছে ‘ডিজিটাল স্পট ফাইন’ ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও নিকাশি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও শুরু হচ্ছে। ‘কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা’ এবং সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় পরিবেশ আদালতের (NGT) নির্দেশ মেনে এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে।
জরিমানার নতুন নিয়ম ও ডিজিটাল নজরদারি
রাস্তাঘাট ও জনবহুল এলাকায় যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, প্রকাশ্যে থুতু ফেলা বা মলমূত্র ত্যাগের মতো নাগরিক শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে এবার সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নজরদারি চালাতে ও জরিমানা কার্যকর করতে দুজন করে কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এই কাজে পুরকর্মীদের সহযোগিতা করবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী জরিমানার হার:
প্রকাশ্যে মলমূত্র ত্যাগ বা প্রস্রাব করা: ২০০ টাকা
যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, অবৈধভাবে বর্জ্য ফেলা বা নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার/বহন: ২০০ টাকা
প্রকাশ্য স্থানে থুতু ফেলা: ১০০ টাকা
এই পুরো ব্যবস্থাই হবে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও নগদবিহীন (ক্যাশলেস)। অনুমোদিত পুরকর্মীরা ঘটনাস্থলেই জিও-ট্যাগযুক্ত (Geo-tagged) ছবি তুলে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ সংরক্ষণ করবেন। এরপর ডিজিটাল চালান তৈরি করে কিউআর কোড (QR Code) বা অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ জরিমানা আদায় করা হবে এবং নাগরিককে ডিজিটাল রসিদ দেওয়া হবে। কোনও ব্যক্তি বারবার একই অপরাধ করছেন কি না, তা তাঁর মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে নজরদারি করা হবে।
পরিকাঠামো ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার
শুধু জরিমানা করাই নয়, রাজ্য সরকার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও নজরদারিতে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করছে:
বাড়িতে বাড়িতে ও গাড়িতে কিউআর কোড: প্রতিটি বাড়িতে সাফাইকর্মীরা নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ করতে আসছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে দরজায় কিউআর কোড থাকবে। পাশাপাশি আবর্জনা ফেলার গাড়ির গতিবিধি নজরদারির জন্য লোকেশন ট্র্যাকিং ব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে।
শৌচাগার নির্মাণ: সাধারণ মানুষ কোথায় কোথায় প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগ করছেন তা চিহ্নিত করে সেই স্থানগুলিতে শৌচাগার গড়ে তোলা হবে। হাট-বাজার, বাসস্ট্যান্ড ও পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে উন্নত মানের পাবলিক টয়লেট তৈরি করা হবে।
প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ভেন্ডিং মেশিন: নিষিদ্ধ প্লাস্টিক রোধে হাওড়া ও বিধাননগরে ৫টি করে বিশেষ ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়েছে। কলকাতায় এমন একটি মেশিন বসানোর পরিকল্পনা চলছে, যেখানে বাতিল প্লাস্টিকের বোতল ফেললে পরিবর্তে মিলবে পরিবেশবান্ধব ব্যাগ। স্থানীয় চাহিদামতো বিভিন্ন স্থানে বসানো হবে কমিউনিটি ডাস্টবিনও।
মূল উদ্দেশ্য সচেতনতা
রাজ্য সরকারের স্পষ্ট বার্তা-- এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য রাজস্ব বা টাকা আদায় নয়, বরং নাগরিকদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও দায়িত্বশীল আচরণের অভ্যাস গড়ে তোলা। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে জোর দেওয়া হবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর। সকল নাগরিককে শৌচাগার ব্যবহার, নির্দিষ্ট স্থানে আবর্জনা ফেলা এবং নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বর্জন করে রাজ্যকে পরিচ্ছন্ন রাখতে প্রশাসন আহ্বান জানিয়েছে।
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