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'মমতার নেগেটিভ রাজনীতির জন্য টাটা চলে গিয়েছিল, পুজোর আগেই শিল্পনীতি ঘোষণা করব'

Suvendu Adhikari:  মিলনমেলা প্রাঙ্গনে শিল্পায়ণের লক্ষ্য জমি বিতরণ কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'আগের সরকারে আমি কিছুদিন ছিলাম। সবকিছুই ছিল নেগেটিভ। শুধু ডোল দেওয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। শুধু ৫০০ টাকা করে ভাতা। সারা দেশ বলছিল আমরা আত্মনির্ভর ভারত হব, আর পশ্চিমবঙ্গ বলছিল আমরা ভাতা নির্ভর হব। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:01 PM IST
'মমতার নেগেটিভ রাজনীতির জন্য টাটা চলে গিয়েছিল, পুজোর আগেই শিল্পনীতি ঘোষণা করব'
Image Credit: শিল্পায়ণের লক্ষ্য জমি বিতরণ কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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