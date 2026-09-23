'মমতার নেগেটিভ রাজনীতির জন্য টাটা চলে গিয়েছিল, পুজোর আগেই শিল্পনীতি ঘোষণা করব'

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমরা পুজোর আগেই শিল্পনীতি ঘোষণা করব'। মিলনমেলা প্রাঙ্গনে শিল্পায়ণের লক্ষ্য জমি বিতরণ কর্মসূচিতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'আমরা একসঙ্গে কাজ করব, কোনও চিন্তা নেই। ফুল প্রোটেকশন আমরা দেব। আগের সরকারে আমি কিছুদিন ছিলাম। সবকিছুই ছিল নেগেটিভ। শুধু ডোল দেওয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। শুধু ৫০০ টাকা করে ভাতা। সারা দেশ বলছিল আমরা আত্মনির্ভর ভারত হব, আর পশ্চিমবঙ্গ বলছিল আমরা ভাতা নির্ভর হব। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মমতার নেগেটিভ রাজনীতির কারণেই সিঙ্গুর থেকে টাটারা চলে গিয়েছেন। আমরা কোনও কৃষক জমি মালিকের উপর পুলিসি নির্যাতন করব না। আমরা সরাসরি জমি কিনছি রাজ্যে শিল্পায়নের জন্য। ডবল ইঞ্জিনের সরকার চলছে। ৯ মে-র পর রাজ্যে কোনও তোলাবাজি নেই। ১৫৫-৩৩৫ টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে যদি কোথাও কেউ কোনও শিল্পপতিকে হুমকি, তোলাবাজি করতে আসে তাহলে এই নম্বরে জানান, সরকার তখন সরকারের কাজ করবে'।
মুখ্যমন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'আগের সরকারের আমলে শিল্প স্থাপনে 'ইনসেনটিভ' শব্দটিকেই মুছে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা ৫ হাজার কোটি টাকার একটা ছোট তহবিল করেছি ইনসেনটিভের জন্য। কিন্তু কত টাকা আপনারা বিনিয়োগ করছেন তার উপর নয়, কতজনকে আপনারা কাজ দিতে পারছেন, তার উপর ইনসেনটিভ নির্ভর করবে'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'DRDO এরাজ্যের জুনপুটে একটি মিসাইল লঞ্চিং স্টেশন করতে চেয়ে আগের সরকারের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন দেশের সিকিউরিটি অ্যাডভাইসর। আগের সরকার ফেলে রেখেছিল, কিছু করেনি। আমাদের কাছে বিষয়টি আসতেই আমি জানিয়ে দিয়েছি আমরা এটায় রাজি আছি। অম্বানিরা পাঁচ থেকে ছয়টি সেক্টরে কাজ করতে চান, আমাকে তাঁরা জানিয়েছেন আগামি সপ্তাহে তাদের একটি দল রাজ্যে আসবেন। কাল গৌতম আদানীদের যে হাসপাতালের শিলান্যাস কাল করা হবে সেখানে গরীব পশ্চিমবঙ্গ বাসীর জন্য এক হাজার বেড থাকবে। কেন্দ্র সরকারের 'উড়ান' স্কিমে আমার সই করব সামনের সপ্তাহে। কলাইকুন্ডা, বালুরঘাট, পুরুলিয়া সহ মোট পাঁচটি বিমানবন্দর করা হবে'।
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