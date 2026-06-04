/National e-Vidhan Application: নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের, বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল- ২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের

রাজীব চক্রবর্তী ও কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: নেভা (National e-Vidhan Application)-য় যোগ দিল পশ্চিমবঙ্গ। এরফলে এখন থেকে রাজ্যের বিধানসভা ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবে। সংসদ ভবনে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোসের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের ‘ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন’ (নেভা) প্রকল্পে সামিল হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা। উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।
‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির আওতায় গড়ে ওঠা এই প্রকল্পের লক্ষ্য দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভাগুলিকে একটি অভিন্ন ও সুরক্ষিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা। নেভা চালু হওয়ার ফলে প্রশ্নোত্তর, নোটিস, বিল, কমিটির কাজ, কার্যসূচি-সহ বিধানসভার যাবতীয় নথিপত্র ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সদস্যরা কম্পিউটার, ট্যাবলেট বা মোবাইলের সাহায্যে যে কোনও সময় প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য দেখতে পারবেন। এই প্রকল্পের আওতায় বিধানসভার বিভিন্ন শাখার ডিজিটালকরণ, কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ এবং তথ্যের দ্রুত আদানপ্রদানের ব্যবস্থাও করা হবে। বর্তমানে দেশের ৩২টি বিধানসভা নেভা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ২১টি রাজ্য ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করছে। পশ্চিমবঙ্গ যোগ দেওয়ায় এটি হল দেশের ৩৩তম বিধানসভা, যারা এই উদ্যোগের অংশ হল।
স্পিকার রথীন্দ্র বোস বলেন, "রাজ্যে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের উদ্যোগ বন্ধ ছিল। বর্তমান সরকার এই প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। এছাড়াও প্রতিবছর টন টন কাগছ নষ্ট বন্ধ হবে।" এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও। প্রধানমন্ত্রীর ওয়ান নেশন ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হল রাজ্যে। চালু হল জাতীয় ই-বিধান অ্যাপলিকেশন। যা সমস্ত নাগরিক পরিষেবা ও সুবিধাগুলোকে একটিমাত্র ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা অ্যাপের আওতায় নিয়ে আসার একটি প্রয়াস।
আজ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, অর্জুণরাম মেঘওয়ালের উপস্থিতিতে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার স্পীকার রথীন্দ্র বোস। বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয় মউ। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, কাগজবিহীন ব্যবস্থা, বিতর্ক, প্রতিবেদন, প্রশ্ন ও উত্তরের ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রবেশাধিকারে ২৪x৭ অ্যাক্সেস থাকবে। বৈঠকে বক্তব্য রাখাকালীন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হন।
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