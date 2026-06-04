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National e-Vidhan Application: নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের, বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল- ২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের

West Bengal joins National e-Vidhan Application: ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির আওতায় গড়ে ওঠা এই প্রকল্পের লক্ষ্য দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভাগুলিকে একটি অভিন্ন ও সুরক্ষিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা। নেভা চালু হওয়ার ফলে প্রশ্নোত্তর, নোটিস, বিল, কমিটির কাজ, কার্যসূচি-সহ বিধানসভার যাবতীয় নথিপত্র ডিজিটাল মাধ্যমে পরিচালিত হবে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 04, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:57 PM IST
National e-Vidhan Application: নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের, বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল- ২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের
Image Credit: ফাইল ফোটো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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নেভায় যোগ পশ্চিমবঙ্গের,বাংলা বিধানসভা এবার পুরোটাই ডিজিটাল-২৪x৭ অ্যাক্সেস জনসাধারণের
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