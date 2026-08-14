বাংলায় এবার 'কন্যারত্ন'! 'মিলবে দ্বিগুণ অনুদান', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কবে থেকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'কন্য়াশ্রী'র বদলে এবার 'কন্যারত্ন'। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, 'কন্যারা পড়াশোনার জন্য় যে হাজার টাকা অনুদান পাচ্ছেন, ২০২৭ সাল থেকে তা ডবল করা হবে। ২০০০ টাকা করে পাবেন'। জানালেন, 'ছাত্রীদের এই কন্যা রত্ন স্কলারশিপ দিচ্ছি। ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর যারা পাচ্ছেন,তাঁদের জন্য বিবেকানন্দ স্কলারশিপ চালু রাখছি। বিদেশে পড়াশোনা করতে চাওয়া ছাত্র ছাত্রী বা জাতীয় স্তরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকার আলাদা একটি ফান্ড করেছি'।
আজ, শুক্রবার কন্যারত্ন' দিবস পালন করল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার বিদ্যাসাগরের ভাবনায় নারী শিক্ষার প্রসার,ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। মাত্র আট মাসের বাজেটে কর্মসংস্থানে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে শুরু করে নারী শিক্ষা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় থেকে যাতে কোনো ছাত্রী বা বোন পড়াশোনা বন্ধ করে মাঝপথে চলে যেতে না হয়, তার ব্যবস্থা নিয়েছি'।
এদিন রাজ্যে 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্পেরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্প এনেছেন। সমস্ত রাজ্যে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এতদিন চালু হয়নি। আমরা আজ নতুন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কন্যাদের যুক্ত করলাম, পাশে থাকার অঙ্গীকার করলাম'। সঙ্গে বার্তা, 'ছাত্রীরা আরও বেশি করে শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজকে শক্ত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিক। সবাই মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা গ্রহণ করুন, চাইব'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'বিগত সরকারের কর্মসূচি যেটা ছিল সমপরিমাণ দিচ্ছি। এবার ২০ লক্ষের বেশি পাচ্ছেন। ১০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আজ থেকে ট্রান্সফার শুরু হল। আজ থেকে ৪০০ কোটি টাকাই ট্রান্সফার করে দিলাম তাঁরা পেয়ে যাবেন'। বলেন, 'উচ্চ শিক্ষার জন্য ৫০ হাজার টাকা দেব, বাজেটেই অঙ্গীকার করেছি। প্রকল্পগুলি আজ উদ্বোধন করলাম। সফল করার ক্ষেত্রে শিশু ও নারী কল্যাণ দফতর শিক্ষা দফতর এবং সংশ্লিষ্ট আরও যে দফতর রয়েছে একযোগে কাজ করব। আমরা সরকারে এসেছি মাত্র ১০০ দিন। আমরা সব ক্ষেত্রে আমাদের সব ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নতুন নতুন ব্যবস্থা কি না যায় সেটা নিয়ে সমীক্ষা সিদ্ধান্ত উন্ডারপ্রসেস অর্থাৎ চলমান রয়েছে'।
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