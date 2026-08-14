Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /বাংলায় এবার কন্যারত্ন! মিলবে দ্বিগুণ অনুদান, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কবে থেকে?

বাংলায় এবার 'কন্যারত্ন'! 'মিলবে দ্বিগুণ অনুদান', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কবে থেকে?

Kanyaratan Scholarship: 'ছাত্রীদের এই কন্যা রত্ন স্কলারশিপ দিচ্ছি। ৬০ শতাংশের বেশি নম্বর যারা পাচ্ছেন,তাঁদের জন্য বিবেকানন্দ স্কলারশিপ চালু রাখছি। বিদেশে পড়াশোনা করতে চাওয়া ছাত্র ছাত্রী বা জাতীয় স্তরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকার আলাদা একটি ফান্ড করেছি'।  

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 14, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 04:58 PM IST
বাংলায় এবার 'কন্যারত্ন'! 'মিলবে দ্বিগুণ অনুদান', ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর, কবে থেকে?
Image Credit: বাংলায় এবার &#039;কন্যারত্ন&#039;!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৪৬৯ কেজি কোকেন উদ্ধার, ১০৫ কোটির পাচারে জড়ালেন হাল্যান্ড! ভাইরাল ভিডিয়ো
2
3
4
5