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কর্মবন্ধুদের মুখ্যমন্ত্রীর পুজো উপহার! একলাফে বেতন বাড়ল... নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা

West Bengal Karmabandhu salary hike:  'খুব কম পয়সা বেতন আগের সরকার দিত, মাত্র ৫ হাজার টাকা। আমরা এই পুজোর মাস থেকে অক্টোবর মাস থেকে ৮ হাজার টাকা করেছি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 05, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 06:35 PM IST
কর্মবন্ধুদের মুখ্যমন্ত্রীর পুজো উপহার! একলাফে বেতন বাড়ল... নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা
Image Credit: পুজোর মুখে বেতন বাড়ল কর্মবন্ধুদের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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