/কর্মবন্ধুদের মুখ্যমন্ত্রীর পুজো উপহার! একলাফে বেতন বাড়ল... নবান্ন থেকে বড় ঘোষণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর মুখে সুখবর। অক্টোবর মাস থেকেই বেতন বাড়ছে কর্মবন্ধুদের। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা, 'খুব কম পয়সা বেতন আগের সরকার দিত, মাত্র ৫ হাজার টাকা। আমরা এই পুজোর মাস থেকে অক্টোবর মাস থেকে ৮ হাজার টাকা করেছি'। রাজ্যে চালু হয়ে গেল ভগিনী নিবেদিতা প্রকল্পও।
নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের SC ও ST ছাত্র, যাঁরা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। তাদের যে খাবারের জন্য বরাদ্দ, অনেকটাই বৃদ্ধি করলাম। ১৮০০ টাকা জায়গায় এখন থেকে এই অক্টোবর মাস থেকে অর্থাত্ নভেম্বর এফেক্ট পাবেন। মাসে ৩৩০০ টাকা করে বাড়ল'। তাঁর কথায়, 'আমরা অনেক সেক্টরে বাড়িয়েছি, প্রাইমারিতে মিড-ডে মিলে বাড়িয়েছি। ৬টাকা ৭৫ ছিল, ১০ টাকা করেছি। অঙ্গনওয়াড়িতে বাড়িয়েছি, ৮ টাকা জায়গায় ১০ টাকা করেছি। হাসপাতালে ৫৬ টাকা ৪০-র জায়গায় ১১০ টাকা করেছি। এখানে এসসি এসটি ছেলেমেয়েদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে'।
মুখ্য়মন্ত্রী জানান, 'সংকল্প পত্রে ছিল ভগিনী নিবেদিতা প্রকল্প। আজকে মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। এবারে ছাড়া প্রথম বর্ষে ভর্তি হলেন, ছাত্রীরা অর্থাত্ আমাদের বোনেরা তারা এই শিক্ষাবর্ষ, প্রথম বছর ১৭ হাজার, দ্বিতীয় বছর ১৭ হাজার, তৃতীয় বছর ১৬ হাজার পাবে। যাঁরা অবিবাহিতা আছেন, তাঁরা কেবলই মাত্র পাবেন। যাঁরা বিয়ে করেননি, উচ্চশিক্ষা করতে চান। কেবল তাদের জন্য। আমাদের সংকল্পপত্রে ছিল। আমরা প্রথম বছরের টাকা জানুয়ারি মাসে দেব। গ্র্য়াজুয়েশন তো তিন বছরের। আমরা তিন বছর দেব। যে সার্টিফিকেটটা নেবে, সে তিনবছরই যাবে'।
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