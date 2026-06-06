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West Bengal madrasa survey: আইনবিরুদ্ধ কাজের প্রমাণ মিললেই কড়া পদক্ষেপ! রাজ্যে শুরু মাদ্রাসা সমীক্ষা

West Bengal madrasa survey:  মাদ্রাসার অবস্থান, কবে তৈরি হয়েছে? নথিভুক্ত কিনা, কোথায় কীভাবে নথিভুক্ত-সহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে বলা হল জেলাশাসকদের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 06, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:07 PM IST
West Bengal madrasa survey: আইনবিরুদ্ধ কাজের প্রমাণ মিললেই কড়া পদক্ষেপ! রাজ্যে শুরু মাদ্রাসা সমীক্ষা
Image Credit: রাজ্যে শুরু মাদ্রাসা সমীক্ষা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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