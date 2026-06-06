/West Bengal madrasa survey: আইনবিরুদ্ধ কাজের প্রমাণ মিললেই কড়া পদক্ষেপ! রাজ্যে শুরু মাদ্রাসা সমীক্ষা

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: আইনবিরুদ্ধ কাজের প্রমাণ মিললেই কড়া পদক্ষেপ। রাজ্যজড়ে এবার মাদ্রাসা সমীক্ষার কাজ শুরু করল রাজ্য সরকার। মাদ্রাসা অবস্থান, কবে তৈরি হয়েছে? নথিভুক্ত কিনা, কোথায় কীভাবে নথিভুক্ত-সহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে বলা হল জেলাশাসকদের।
মাদ্রাসায় পড়াশোনা যেমন চলছে, তেমনিই চলবে। রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, তাতে উল্লেখ, মাদ্রাসা শিক্ষায় মানোন্নয়ন পডুয়াদের স্বার্থে এই নির্দেশ। আইনবিরুদ্ধ কাজের প্রমাণ মিললে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। তবে সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মাদ্রাসা পঠনপাঠন বন্ধ বা পড়ুয়াদের ছাঁটাইয়ের মতো কোনও পদক্ষেপ করা হবে না।
এদিকে রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসায় ক্লাস শুরুর আগে ‘বন্দে মাতরম’ এখন বাধ্যতামূলক। নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পূর্বে জারি করা সমস্ত নির্দেশাবলী ও প্রথা বাতিল করে এখন থেকে ক্লাস শুরুর আগে প্রার্থনার সময় 'বন্দে মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক হবে। কবে? গত ১৯ মে।
সরকার পরিচালিত মডেল মাদ্রাসা (ইংরেজি মাধ্যম) তো বটেই, সরকারে এই নির্দেশ প্রযোজ্য স্বীকৃত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা, অনুমোদিত MSK, অনুমোদিত SSK এবং স্বীকৃত বেসরকারি মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও। যা অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। ইতিমধ্যেই এই আদেশের প্রতিলিপি রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, জেলা সংখ্যালঘু কল্যাণ আধিকারিক এবং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।
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