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রাজ্যে পুরভোটে 'বড়' সমস্যা! হাইকোর্টের দ্বারস্থ কমিশন, জরুরি মামলা- বিরাট আপটেড

Municipal Election: দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সোনাল সিনহার। দায়ের হয়েছে মামলা। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা।

Reported ByArnabangshu Niyogi
Published: Aug 18, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:06 PM IST
রাজ্যে পুরভোটে 'বড়' সমস্যা! হাইকোর্টের দ্বারস্থ কমিশন, জরুরি মামলা- বিরাট আপটেড

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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