রাজ্যে পুরভোটে 'বড়' সমস্যা! হাইকোর্টের দ্বারস্থ কমিশন, জরুরি মামলা- বিরাট আপটেড

অর্ণবাংশু নিয়োগী: রাজ্য়ে পালাবদলের পর থেকেই পুরসভাগুলিতে চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের ধুম। প্রশাসনিক কাজ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। পরিষেবায় ব্যাঘাত। এসবের কারণে নভেম্বরেই পুরভোটের কথা ভাবছে সরকার! বেশ কিছুদিন আগেই এই খবর সামনে এসেছিল। কিন্তু সেই ভোট নিয়েই 'বড়' সমস্যার মধ্যে পড়েছে কমিশন। সামনে পুরসভা নির্বাচন, কিন্তু সেই নির্বাচন করতে গেলে ইভিএমের অপ্রতুলতা রয়েছে। ইভিএম হাতে পেতেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
বিধানসভা ভোটপর্ব মিটে গেলেও জেলায় জেলায় ইভিএম মেশিন স্ট্রং রুমে পরে আছে। স্টংরুম থেকে ইভিএম মেশিনগুলোকে তুলে দেওয়া হোক রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে। জেলা শাসকদের এমনটাই নির্দেশ দিক কলকাতা হাইকোর্ট। এই আবেদন নিয়ে আদালতের দরবারে কমিশন। দ্রুত শুনানি চেয়ে প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সোনাল সিনহার। দায়ের হয়েছে মামলা। চলতি সপ্তাহেই শুনানির সম্ভাবনা।
পুরসভা নির্বাচনের আগে ইভিএম সংকট। আর তাতেই দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে। কিন্তু কমিশন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ইভিএমের তীব্র ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইভিএম অপ্রতুলতার কারণে যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা নিয়ে প্রশাসনিক জটিলতাও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত ইভিএম হাতে পেতে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এবার সরাসরি আদালতের দ্বারস্থ রাজ্য নির্বাচন কমিশন।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার স্ট্রং রুমগুলোতে বিপুল সংখ্যক ইভিএম মেশিন বর্তমানে জমা রয়েছে ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার কারণেই সেই মেশিনগুলি নির্বাচন কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই কমিশন চায়, স্ট্রং রুমে থাকা এই ইভিএম মেশিনগুলি অবিলম্বে তাদের হাতে হস্তান্তরিত করা হোক, যাতে পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে আর কোনও বাধা না থাকে।
এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি বিশেষ আবেদনও জানানো হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে আর্জি জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসকদের যেন অবিলম্বে নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে তারা স্ট্রং রুমে রাখা এই ইভিএম মেশিনগুলি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই আবেদনের দ্রুত শুনানির জন্য সওয়াল করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী সোনাল সিনহা।
আইনজীবী আদালতকে জানান যে, আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ও আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি সময়মতো সম্পন্ন করতে ইভিএম হাতে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। স্ট্রং রুম থেকে ইভিএমগুলি কমিশন না পেলে যথাসময়ে ভোট প্রক্রিয়া পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। মামলার গুরুত্ব ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে চলতি সপ্তাহের মধ্যেই হাইকোর্টে এই বিষয়ে শুনানি হতে পারে। উল্লেখ্য, আদালতের নির্দেশের ওপরই এখন নির্ভর করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং পুরসভা নির্বাচনের ইভিএম সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)