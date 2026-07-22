স্পেশাল অডিটে একাধিক পুরসভার দুর্নীতি 'প্রমাণিত', শুরু অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ!

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: শুধু অভিযোগ নয়। স্পেশাল অডিটে রাজ্য়ের দুর্নীতির প্রমাণ মিলল রাজ্যের একাধিক পুরসভায়। নেপথ্যে কারা? সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ও জনপ্রতিনিধিদের এবার চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে তেমনই খবর।
অভিযোগের পাহাড়। রাজ্যের পালাবদলের পর পুরসভার দুর্নীতির তদন্তে নামে অর্থ দফতরের স্পেশাল অডিট সেল। নবান্ন সূত্রে খবর, তৃণমূল জমানায় জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলিতে ৬টির বেশি পুরসভায় টেন্ডার, বিল দেওয়া , প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আর্থিক লেনদেনে র্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি পুরসভার স্পেশাল অডিট চলছে। সেখান থেকে নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
জানা গিয়েছে, পুরসভার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিরুদ্ধে যেমন বিভাগীয় তদন্ত হবে, তেমনি আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও প্রস্ততি চলছে। তদন্ত প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে ডিজিটাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদেরও। প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। এফআইআর পর্যন্ত করা হবে বলে খবর।
রাজ্যে পুরসভা সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত করে পুর ও নগরোয়ন্নন দফতরের অধীনস্থ ডাইরেক্টরেট অফ লোকাল বডিস। যদি দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে স্পেশাল অডিটের আবেদন জানানো হয় অর্থ দফতরের স্পেশাল অডিট সেলকে। সেই স্পেশাল অডিট সেলে তদন্তের একে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।
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