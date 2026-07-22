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স্পেশাল অডিটে একাধিক পুরসভার দুর্নীতি 'প্রমাণিত', শুরু অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ!

Municipality corruption:  নবান্ন সূত্রে খবর, তৃণমূল জমানায় জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলিতে ৬টির বেশি পুরসভায়  টেন্ডার, বিল দেওয়া , প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আর্থিক লেনদেনে র্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:03 PM IST
স্পেশাল অডিটে একাধিক পুরসভার দুর্নীতি 'প্রমাণিত', শুরু অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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