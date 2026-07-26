/বদলের বাংলায় এবার নতুন বিধানসভা? বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর, স্পিকারকে....

প্রবীর চক্রবর্তী: বদলের বাংলায় এবার নতুন বিধানসভা? স্পিকারকে জমি দেখার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'আগামী দিনে ডিলিমিটেশন হলে মহিলা সংরক্ষণ হলে ২৯৪ টা বেড়ে চারশোর উপরে যাবে। তার পরিকল্পনা যদি এখন থেকে না করেন...একটা জায়গা দেওয়া আছে। সেই জায়গার পরিস্থিতি কী আছে, অলপার্টি ডেলিগেশন নিয়ে দেখেও আসুন। প্রাথমিক একটি চিন্তাভাবনা করুন। অর্থমন্ত্রীকে সাক্ষী রেখে বলছি, অর্থ কোনও সমস্যা হবে না'।
মোদীর জমানায় দিল্লিতে তৈরি হয়েছে নতুন সংসদ ভবন। পালাবদলের পর এবার সেই পথেও বাংলাও? গতকাল শনিবার বিধানসভা অধিবেশনের শেষদিন। স্পিকারকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ ভবন হেরিটেজ। একে কীভাবে ব্যবহার করব। কিন্তু আমাদের যদি ডিলিমিটেশন বা মহিলা সংরক্ষ হয়ে যায়, চারশোর উপর সদস্য় হলে বসার কোনও সুযোগ নেই। আমি কোভিডের সময়ে সদস্য ছিলাম। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং ছিল। লাস্ট গ্যালারি মাথা পর্যন্ত বসাতে হত। রনো বিধায়কদের কারও কারও মনে আছে নিশ্চয়ই। ভবিষ্যত্ পরিকল্পনাও করতে হবে'।
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভবনটি স্বাধীনতার আগে তৈরি। বছর তিনেক আগে নতুন বিধানসভা তৈরি চিন্তাভাবনা শুরু হলে, নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা সামনে আসেনি। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের পর স্পিকার জানিয়েছেন, ৪০ একর জমি খোঁজা হচ্ছে। তবে কোথায় নতুন বিধানসভা ভবন তৈরি হবে, তা অবশ্য জানা যায়নি এখনও।
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