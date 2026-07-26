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বদলের বাংলায় এবার নতুন বিধানসভা? বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর, স্পিকারকে....

West Bengal new Assembly: 'প্রাথমিক একটি চিন্তাভাবনা করুন। অর্থমন্ত্রীকে সাক্ষী রেখে বলছি, অর্থ কোনও সমস্যা হবে না',  বললেন মুখ্য়মন্ত্রী।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 26, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:07 PM IST
বদলের বাংলায় এবার নতুন বিধানসভা? বড় ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর, স্পিকারকে....
Image Credit: বদলের বাংলায় এবার নতুন বিধানসভা?

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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