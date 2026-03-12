English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • কলকাতা
  • New Governor of West Bengal: বাংলার মানুষ তাদের ভালোবাসে, যারা বাংলাকে ভালোবাসে, নয়া রাজ্যপাল রবিকে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

New Governor of West Bengal:  সিভি আনন্দ বোসের উত্তরসূরীকে শপথবাক্য পাঠ করালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু-সহ অন্যন্য।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 12, 2026, 05:36 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাব্বিশের আগে বাংলায় নতুন রাজ্যপাল। কলকাতায় রাজভবনে শপথ নিলেন আর এন রবি। শপথ গ্রহণের পর রীতিমাফিক নবনিযুক্ত রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে আলাপচারিতা সারলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়। বার্তা দিলেন, 'বাংলার মানুষ তাদের ভালোবাসে, যারা বাংলাকে ভালোবাসে'।

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee gas crisis: 'গ্যাস বাইরে পাঠাবেন না', সংকট মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রীর

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! ভোটমুখী বাংলায় হঠাত্‍ রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সিভি আনন্দ বোস। আপাতত বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আর এন রবি। আজ, বৃহস্পতিবার রাজভবনে রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু-সহ অন্যন্য।

ঘড়িতে তখন সাড়ে এগারোটা।  সকালে নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। সিভি আনন্দ বোসের উত্তরসূরীকে শপথবাক্য পাঠ করান কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। বুধবারই কলকাতায় পৌঁছন বাংলার নবনিযুক্ত রাজ্যপাল।

এদিন রাজ্যপালের শপথগ্রহণ অনু্ষ্ঠানে দেখা গেল সৌজন্যের ছবি। অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে পিছনের সারিতে বসেছিলেন বামফ্রন্ট  চেয়ারম্যান বিমান বসু। ঘটনাটি নজরে পড়তেই চেয়ার এগিয়ে যান মুখ্য়মন্ত্রী। বলেন, 'বিমানদা, পিছনে কেন? আপনি সামনে আসুন না'। এরপর নিজে চেয়ারও এগিয়ে সামনে সারিতে নিয়ে আসেন প্রবীণ সিপিএম নেতাকে। তাঁর শারীরিক অবস্থায় খোঁজখবরও নেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে রাজ্যপাল পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর  রাজ্যবাসীদের উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখেছেন সিভি আনন্দ বোস।  চিঠিতে উল্লেখ, 'কলকাতায় আমার দায়িত্বের অধ্যায় শেষের পথে এসে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে আমি আবারও আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আপনারা যে সমর্থন, স্নেহ ও সম্মান আমাকে দিয়েছেন, তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ'।

সিভি আনন্দ বোস লিখেছেন, 'আমাদের প্রিয় এই রাজ্যের স্নেহময় ও সহৃদয় মানুষের সান্নিধ্যে কাটানো মুহূর্তগুলো আমি আজও সযত্নে স্মরণ করি। আমি মনে করি সেই বোনের আলিঙ্গন, সেই ছোট্ট ছেলেটির পিঠে আলতো চাপড়, সেই তরুণের দৃঢ় করমর্দন, আর দূর থেকে উঁচু করে ওঠা সেই হাতের শক্তিশালী বার্তা। যদিও আমার দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তবু পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমার পথচলা এখানেই শেষ নয়। পশ্চিমবঙ্গ—আমার দ্বিতীয় ঘর—এর সঙ্গে আমি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকব এবং থাকতেই চাই'।

আরও পড়ুন:  R G Kar Case Update: বিগ ব্রেকিং: অন্ধকারে আরজি কর মামলা? সরে দাঁড়ালেন খোদ বিচারপতিই, আকুল আর্তি নির্যাতিতার মা-বাবার

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
west bengal governorRN Ravi sworn inMamata Banerjee message on Bengal
