Graduation Admission: সংরক্ষণ জট মিটতেই স্নাতক প্রবেশিকার ফলপ্রকাশ! শীঘ্রই ভর্তি রাজ্যের কলেজে....
৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে। তারপর প্রায় সাড়ে তিন মাস কেটে গিয়েছে। বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভিন রাজ্যে চলে যাচ্ছে পড়াশোনার জন্য। এই জটের ফলে পড়ুয়াদের পাশাপাশি উদ্বেগ বাড়ছিল কলেজ কর্তৃপক্ষেরও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবারই প্রকাশিত হয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের রেজাল্ট। এবার রাজ্যে স্নাতক স্তরেও কলেজে ভর্তির জট কাটতে চলেছে। ওবিসি জটিলতা নিয়ে শীর্ষ আদালতের রায়ের পরই এদিন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়ে দেন, স্নাতক স্তরে ভর্তি হওয়ার প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশ হল।
স্নাতকস্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে আজ প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশিত হলো। আইনি জটিলতায় মেধা তালিকা প্রকাশ আটকে থাকায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মতো আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম। মোট ৩,০৯,৬৬৭টি জন বৈধ আবেদনকারীকে আমরা ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৪৬০টি কলেজের ৭,২৩২টি…
এদিন এক্স হ্যান্ডেলে ব্রাত্য বসু লেখেন, স্নাতকস্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে আজ প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশিত হল। আইনি জটিলতায় মেধা তালিকা প্রকাশ আটকে থাকায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মতো আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম। মোট ৩,০৯,৬৬৭টি জন বৈধ আবেদনকারীকে আমরা ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৪৬০টি কলেজের ৭,২৩২টি বিষয়ের ৪,০২,৫৫৭টি আসন আমরা প্রাথমিক তালিকায় বন্টন করেছি তাদের পছন্দের ভিত্তিতে। আজ থেকেই কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তি চালু হয়ে গিয়েছে এই মেধা তালিকার ভিত্তিতে, প্রথম দফায় যা ২৫ অগাস্ট অবধি চলবে। স্নাতকস্তরে নতুন পথ চলা শুরুর সন্ধিক্ষণে সকল ছাত্রছাত্রীকে আভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই! স্বামীজিকে স্মরণ করে পথ চলা শুরু হোক তোমাদের! #উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত (কঠোপনিষদ)।
প্রসঙ্গত, রাজ্যে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ৪৬০টি কলেজে থমকে ছিল ভর্তি প্রক্রিয়া। ভর্তির জন্য প্রচুর আবেদনও জমা পড়েছে। অবশেষে সেই জট কাটল।
