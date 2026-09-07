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১৫০০ নয়, ৩০০০ টাকা পাবেন! বিধবাদের জন্য বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, বাতিল পুরনো ওয়েটিং লিস্টও

একদিকে বাড়ল সামাজিক ভাতা, অন্যদিকে পুরনো উপভোক্তা তালিকা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত। ১ হাজার টাকা থেকে বেড়ে এবার ১৫০০ টাকা—সোমবার থেকেই বার্ধক্য, বিধবা ও বিশেষভাবে সক্ষমদের অ্যাকাউন্টে ঢুকছে বর্ধিত ভাতার টাকা। প্রায় ৬২ লক্ষ উপভোক্তা পাবেন এই সুবিধা। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর একাধিক মন্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন প্রশ্ন—কারা থাকবেন নতুন তালিকায়, আর কারা বাদ পড়বেন?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 07, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:35 PM IST
১৫০০ নয়, ৩০০০ টাকা পাবেন! বিধবাদের জন্য বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, বাতিল পুরনো ওয়েটিং লিস্টও
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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