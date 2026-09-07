/১৫০০ নয়, ৩০০০ টাকা পাবেন! বিধবাদের জন্য বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর, বাতিল পুরনো ওয়েটিং লিস্টও

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্যের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে বড় পরিবর্তন। বার্ধক্য, বিধবা এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের মাসিক ভাতা ১০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর থেকে বর্ধিত হারে এই টাকা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হয়েছে। DBT-এর মাধ্যমে সরাসরি অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হচ্ছে। প্রায় ৬২ লক্ষ উপভোক্তা এই সুবিধা পাবেন বলে রাজ্য সূত্রে জানা গিয়েছে। নতুন এই ব্যবস্থায় শুধু পুরনো উপভোক্তারাই নন, জনকল্যাণ শিবিরে আবেদন করা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ নতুন আবেদনকারীও যাচাইয়ের পর ভাতার আওতায় আসছেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তথ্য যাচাই করেই উপযুক্ত প্রাপকদের টাকা দেওয়া হচ্ছে।
মুখ্যমন্ত্রীর কী বক্তব্য?
ভাতা বৃদ্ধির অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকারের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও বক্তব্য রাখেন। তাঁর দাবি, আগের সরকারের সময়ের আর্থিক পরিস্থিতির কারণে রাজ্যকে কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে এখনও সময় লাগবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। শুভেন্দুর বক্তব্য, রাজ্য সরকার একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও কেন্দ্রীয় অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আগে যে অনিয়ম বা চুরি হত বলে তিনি অভিযোগ করেছেন, তার কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলেও দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আরও দাবি, ভুয়ো উপভোক্তারাও আগে বিভিন্ন ধরনের ভাতা নিয়ে থাকতেন। এখন সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিদের ভাতা দেওয়ার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে।
পুরনো ওয়েটিং লিস্ট বাতিল
ভাতা নিয়ে সরকারের আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত সামনে এসেছে। পূর্ববর্তী সরকারের তৈরি ওয়েটিং লিস্ট বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার নতুন করে যোগ্য উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করা হবে। অর্থাৎ, আগে অপেক্ষমাণ তালিকায় নাম ছিল বলেই যে এবার ভাতা পাওয়া যাবে, এমন নয়। নতুন করে যোগ্যতা যাচাইয়ের পর তালিকা তৈরি হবে। এর ফলে প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম কীভাবে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেদিকেই এখন নজর।
বিধবাদের জন্য বিশেষ বার্তা
বিধবা ভাতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আলাদা বার্তা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, যাঁরা বিধবা ভাতা পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা নেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত। বর্তমানে অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্য মহিলাদের মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এক কোটির বেশি মহিলা এই প্রকল্পের আওতায় টাকা পেয়েছেন বলে আগের সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।
বিশেষভাবে সক্ষম মহিলারা পেতে পারেন ৪৫০০ টাকা
বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাদের জন্যও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। যাঁরা বিশেষভাবে সক্ষম এবং একইসঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনার যোগ্য মহিলা, তাঁরা ১৫০০ টাকা সামাজিক ভাতার পাশাপাশি ৩০০০ টাকা অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে পেতে পারেন। অর্থাৎ দু’টি সুবিধা মিলিয়ে মোট ৪৫০০ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই সুবিধার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে এবং আবেদন ও তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।
ভুয়ো উপভোক্তা নিয়ে কেন এত কড়া বার্তা?
সামাজিক প্রকল্পের টাকা প্রকৃত প্রাপকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি বারবার সামনে আনছে রাজ্য সরকার। অন্নপূর্ণা যোজনার ক্ষেত্রেও তথ্য যাচাই নিয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকারের বক্তব্য, আবেদনকারীদের তথ্য যাচাই করে তবেই টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ, নতুন তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, নথি এবং তথ্য যাচাই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সব মিলিয়ে, একদিকে প্রায় ৬২ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে বর্ধিত ভাতার টাকা পৌঁছতে শুরু করেছে, অন্যদিকে নতুন উপভোক্তা তালিকা তৈরির প্রস্তুতিও চলছে। ফলে ভাতা বাড়ার পাশাপাশি এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—নতুন তালিকায় কারা জায়গা পান, আর কারা বাদ পড়েন।