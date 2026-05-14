West Bengal Pharmacy Council: ভুয়ো রেজিস্ট্রেশন থেকে সার্টিফিকেট: ফার্মেসি কাউন্সিল থেকে লোপাট 'দুর্নীতি'র সবুজ ফাইল?

West Bengal Pharmacy Council: অভিযোগ, সেই ফাইলে একাধিক ফার্মেসি পড়ুয়ার ভুয়ো রেজিস্ট্রিশন সংক্রান্ত নথি ছিল।
জি ২৪ ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা? রাজ্য পালাবদলের পর 'লোপাট' ফাইল! স্বাস্থ্যভবনের পর এবার নজরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মেসি কাউন্সিল।
ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার দুপুরে। সল্টলেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মেসি কাউন্সিল দফতর থেকে নাকি সবুজ রংয়ের একটি ফাইল নাকি সরিয়ে ফেলা হয়েছে! অভিযোগ, সেই ফাইলে একাধিক ফার্মেসি পড়ুয়ার ভুয়ো রেজিস্ট্রিশন সংক্রান্ত নথি ছিল। দুজনকে একই রেজিস্ট্রিশন নম্বর দেওয়া হয়েছে। এমনকী, রেজিস্ট্রিশন ফি নেওয়ার ক্ষেত্রেও দুর্নীতির অভিযোগ।
কাঠগড়ায় ফার্মেসি কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার সায়ক হালদার। তাঁর অবশ্য সাফ কথা, 'কোনও দুর্নীতি হয়নি। ভুয়ো রেজিস্ট্রিশনে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, আমাদের নথিতে তা সঠিক। একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে, সেটি জাল'। তাঁর মতে, 'কীভাবে জাল সার্টিফিকেট বেরোল, তার তদন্ত হওয়া উচিত'।
এদিকে তৃণমূল জমানায় স্বাস্থ্য ভবনের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। রাজ্য়ে পালাবদলের স্বাস্থ্যভবন থেকে ফাইল লোপাটের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস'। তাঁদের মতে, যদি তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আর কোনও দুর্নীতিরই বিচার পাওয়া যাবে না। এই আশঙ্কা প্রকাশ করে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠিও দিয়েছেন তাঁরা। অবিলম্বে তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন।
চিকিৎসক সংগঠনের অভিযোগ, গত কয়েক বছরে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরে একাধিক আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। যেখানে স্বাস্থ্য ভবন, WBUHS, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলে (WMC) নিয়োগে দুর্নীতি থেকে শুরু করে ওষুধ কেনা, মেডিকেল কলেজগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে মেডিকেল বর্জ্য সংক্রান্ত বিষয়- প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে। তাই অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ প্রয়োজন।
