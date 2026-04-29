Suvendu Adhikari: ভরকেন্দ্র ভবানীপুরে বেলা বাড়তেই বিক্ষোভের মুখে শুভেন্দু: মুহুর্মুহু উঠল জয় বাংলা স্লোগান, লাঠিচার্জের মাঝেই দৌড়লেন বিজেপি প্রার্থী

Suvendu Adhikari: ভরকেন্দ্র ভবানীপুরে বেলা বাড়তেই বিক্ষোভের মুখে শুভেন্দু: মুহুর্মুহু উঠল জয় বাংলা স্লোগান, লাঠিচার্জের মাঝেই দৌড়লেন বিজেপি প্রার্থী
Bhabanipur Election Tension: বেলা বাড়তেই দ্বিতীয় দফার ভোটের উত্তেজনার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠল কলকাতার ভবানীপুর। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগের পাহাড়, অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীকে ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিচার্জ— সব মিলিয়ে ভোট উৎসব কার্যত রণক্ষেত্রের রূপ নিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুধবার সকাল থেকেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের সবথেকে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুরে দানা বাঁধছিল উত্তেজনা। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সেই উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করল। এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আচমকাই তাঁকে ঘিরে তৃণমূল কর্মীদের ‘জয় বাংলা’ এবং ‘চোর চোর’ স্লোগান উঠতে শুরু করে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শুভেন্দু ফোনে উচ্চপদস্থ কারও সঙ্গে কথা বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ শুরু করে। ব্যাপক ধস্তাধস্তির মাঝে শুভেন্দুকে কার্যত কর্ডন করে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলেন কেন্দ্রীয় জওয়ানরা।
ভোট দিয়ে বেরোনোর সময় আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাপে আছেন। আমি ৩০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হব।” মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, “ওনার বয়স হয়েছে, ভোট দিয়ে এবার বাড়ি চলে যান।” তাঁর দাবি, ২০২১-এর নন্দীগ্রামের মতো এবার ভবানীপুরের দুর্গও চূর্ণ হবে। শুভেন্দুর মতে, পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই মমতা ও অভিষেক গত রাতে ঘুমাননি।
অন্যদিকে, সকাল থেকেই রাস্তায় নেমে বুথ তদারকি করছেন তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুর আক্রমণের সরাসরি জবাব না দিলেও তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর ‘অতিসক্রিয়তা’ নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি জানান, গত রাতে এক মুহূর্তের জন্য তিনি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুমাননি। মমতার বিস্ফোরক অভিযোগ, “আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও সিআরপিএফ নিয়ম মানছে না। তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীদের বেছে বেছে তুলে নেওয়া হচ্ছে।”
ভবানীপুরের কাউন্সিলর অসীম বসু ও তাঁর স্ত্রীকে গভীর রাতে হেনস্থা করা হয়েছে এবং চেতলা এলাকায় তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মমতার প্রশ্ন, “মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রার্থী হিসেবেও কি আমায় ঘুরতে বাধা দেওয়া হবে?”
প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে ভবানীপুরের রাজনৈতিক পারদ। ৪ মে-র ফলাফলই বলে দেবে এই বাকযুদ্ধ আর মাঠের লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন— ‘ঘরের মেয়ে’ মমতা নাকি ‘পরিবর্তনের কাণ্ডারি’ শুভেন্দু।
