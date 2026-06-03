/West Bengal Police: নবান্নের পর এবার পুলিস বিভাগেও খরচে কাটছাঁট, জারি কড়া নির্দেশিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মহলে খরচ কমানোর পর, এবার পুলিসের অন্দরেও সাশ্রয়ের নীতি কার্যকর করতে কড়া পদক্ষেপ নিল রাজ্য। সরকারি টাকা এবং সম্পদের অপচয় রুখতে, জ্বালানি খরচ কমাতে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের সব ইউনিটকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত ২ জুন ভবানী ভবন (পুলিস সদর দফতর) থেকে এই সংক্রান্ত একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রাজ্যের সমস্ত পুলিস সুপার (SP), পুলিস কমিশনার, আইজি, ডিআইজি এবং ব্যাটালিয়ন কমান্ড্যান্টদের অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।
কী কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে?
সরকারি গাড়ির অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এবং জ্বালানি খরচ কমাতে হবে। দরকারে পুলিশ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য জনপরিবহন বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারে জোর দিতে বলা হয়েছে। কাগজের ব্যবহার ও প্রশাসনিক খরচ কমাতে বেশি করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে হবে। পুলিস বিভাগে দেশীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কর্মপদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কড়া নজরদারি ও রিপোর্টিং
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ১৮ মে মুখ্যসচিবের দেওয়া নির্দেশিকা এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই পুলিস প্রশাসনে এই সাশ্রয়ী নীতি আনা হলো। এটি কেবল নির্দেশেই সীমাবদ্ধ থাকছে না; সমস্ত ইউনিটকে এই নির্দেশ বাস্তবায়নের কাজ কতটা এগোল, তার রিপোর্ট দ্রুত জমা দিতে হবে। এছাড়া আগামী ১ জুলাই থেকে প্রতি মাসে এই সংক্রান্ত অগ্রগতি রিপোর্ট পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
প্রশাসনিক মহলের মতে, পুলিসের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব এক নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই রাজ্য সরকারের এই বিশেষ উদ্যোগ।
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