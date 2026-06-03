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West Bengal Police: নবান্নের পর এবার পুলিস বিভাগেও খরচে কাটছাঁট, জারি কড়া নির্দেশিকা

West Bengal Police : মুখ্যসচিবের ১৮ মে জারি করা নির্দেশিকা এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের পরবর্তী নির্দেশের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত পুলিস ইউনিটকে অবিলম্বে নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 04, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:07 AM IST
West Bengal Police: নবান্নের পর এবার পুলিস বিভাগেও খরচে কাটছাঁট, জারি কড়া নির্দেশিকা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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নবান্নের পর এবার পুলিস বিভাগেও খরচে কাটছাঁট, জারি কড়া নির্দেশিকা
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