/বঙ্গ রাজনীতিতে ভূমিকম্প: তৃণমূল থেকে অপসারিত মমতা? চেয়ারে অরূপ: ঋতব্রতর বড় সিদ্ধান্তে তোলপাড় রাজ্য

প্রবীর চক্রবর্তী: রাজ্য রাজনীতিতে অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক ভূমিকম্প। পরিষদীয় ও সংসদীয় দলের পর এবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণও কি হারাতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার রাজনীতিতে ঘটে গেল এক চরম নাটকীয় অধ্যায়।
নিউটাউনের এক অভিজাত পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত ‘অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস স্পেশাল সেশন’ বা বিশেষ অধিবেশন থেকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত সরিয়ে ‘আসল’ তৃণমূলের নতুন কমিটি ঘোষণা করল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবির। একই সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দল থেকে সাসপেন্ড করার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বৈঠক থেকে।
এদিনের বৈঠকের সবচেয়ে বড় চমক ছিল এর আবহ ও পরিকাঠামো। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে যে দলের একমাত্র শেষ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরই তৈরি দলের বিশেষ অধিবেশনে ছিল না নেত্রীর কোনো ছবি। ব্যানার থেকে বাদ পড়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের প্রতীক জোড়াফুল চিহ্নের পাশে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী এবং বি আর আম্বেদকরের ছবি।
দলের সংবিধানের ২০ নম্বর ধারার উল্লেখ করে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০২২ সালের পর তিন বছর কেটে গেলেও নতুন জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়নি। সেই নিয়মকে হাতিয়ার করেই এদিন মোট ৩০ জনের একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়।
চেয়ারপার্সন: হাওড়া মধ্য কেন্দ্রের বিধায়ক তথা প্রবীণ নেতা অরূপ রায়।
ভাইস চেয়ারম্যান: ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস ও রথীন ঘোষ।
সাধারণ সম্পাদক: জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাবিনা ইয়াসমিন।
তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান কী? বিদ্রোহী শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরা কোনও সক্রিয় পদে না রেখে ‘পরামর্শদাতা’ বা মেন্টর হিসেবেই রাখতে চান।
দুপুরে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে দুটি বাসে চেপে কলকাতা পুরনিগমের (KMC) একগুচ্ছ বিদায়ী কাউন্সিলর সোজা নিউটাউনের হোটেলে এসে পৌঁছান। জুঁই বিশ্বাস, তারক সিং, অসীম বসু, কাকলি সেনদের মতো কলকাতার হেভিওয়েট কাউন্সিলরদের পাশাপাশি হাজির হন প্রাক্তন মেয়র তথা বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম ও বিধায়ক জাভেদ খান।
সূত্রের খবর, বৈঠকে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে কলকাতারই প্রায় ৫০ জন। এ ছাড়া বীরভূমের কাজল শেখ, চন্দ্রনাথ সিনহা, অভিজিৎ সিনহা, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়সহ মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, দমদম ও উত্তরপাড়ার একাধিক পুরসভার বিদায়ী কাউন্সিলর ও নেতারাও এই বিশেষ অধিবেশনে যোগ দেন।
১০ জন জাতীয় কমিটির সদস্য-সহ নতুন এই কমিটি ইতিমধ্যেই নিজস্ব নতুন পার্টি অফিস নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে অরূপ রায় ও ফিরহাদ হাকিমদের নেতৃত্বে এই নতুন কমিটি গঠন আদতে বাংলার শাসক দলের অন্দরে এক চূড়ান্ত বিভাজনের স্পষ্ট ইঙ্গিত।