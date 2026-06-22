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বঙ্গ রাজনীতিতে ভূমিকম্প: তৃণমূল থেকে অপসারিত মমতা? চেয়ারে অরূপ: ঋতব্রতর বড় সিদ্ধান্তে তোলপাড় রাজ্য

রাজ্য রাজনীতিতে অভূতপূর্ব ও ঐতিহাসিক ভূমিকম্প। পরিষদীয় ও সংসদীয় দলের পর এবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণও কি হারাতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কলকাতার রাজনীতিতে ঘটে গেল এক চরম নাটকীয় অধ্যায়। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 22, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:46 PM IST
বঙ্গ রাজনীতিতে ভূমিকম্প: তৃণমূল থেকে অপসারিত মমতা? চেয়ারে অরূপ: ঋতব্রতর বড় সিদ্ধান্তে তোলপাড় রাজ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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