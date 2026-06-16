/All Party Meeting: বিধানসভায় সর্বদল বৈঠকে বিদ্রোহীরাই! ডাকা পেলেন না কুণাল, শোভনদেবরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভার সর্বদল বৈঠকেও এবার বিদ্রোহীরা। ডাক পেলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রাই। ব্রাত্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল।
১৮ তারিখ থেকে বিধানসভায় শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। রীতমাফিক ২ দিন আগে সর্বদলীয় বৈঠক হল আজ, মঙ্গলবার। কংগ্রেস, সিপিএম, আইএসএফ। বৈঠকে সর্বদলের প্রতিনিধিরাই ছিলেন। বিরোধী দলনেতা হিসেবে হাজির ছিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দেখা গেল না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের প্রতিনিধি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষদের। তাঁদের বৈঠকে ডাকা হয়নি বলেই খবর।
এদিকে ঋতব্রতকাণ্ডে হাইকোর্টে প্রশ্নের মুখে বিধানসভার স্পিকার। আদালতের পর্যবেক্ষণ, যদি কোনও সন্দেহ বা সংশয় সামনে আসে। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক, ত্রুটি কোথায়'?
এদিন মামলার শুনানিতে স্পিকারে আইনজীবীর কাছে বিচারপতি জানতে চান, 'যেদিন প্রথম দিন শোভনদেবের নাম বলা হয়েছিল, সেদিন বিধানসভায় কত রাজনৈতিক দল ছিল? যাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল সেটা অধিক আসন পাওয়া বিরোধী দল বলেছিল? যদি তাঁরা কারও নাম প্রস্তাব করেন সেটা বিধানসভার স্পিকার ইগনোর করে অন্য কারও নাম নিয়ে নিয়োগ দিতে পারে'? বলেন, 'এটা মাথায় রাখবেন, পরের প্রস্তাবের (বিরোধী দলনেতার নাম) সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল'।
মহারাষ্ট্রে শিবসেনার উদাহরণ তুলে ধরে পালটা সওয়াল করেন স্পিকার আইনজীবী। তিনি বলেন, 'যারা পরে তৃণমূল দলের তরফে প্রস্তাব দিয়েছিল। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল'। বিচারপতির প্রশ্ন,'যদি একটি দলের থেকে দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়, তাহলে স্পিকারের কি করনীয়? স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নাম বেছে নেবেন না দু পক্ষকে বলার সুযোগ দেবেন? না কি নিজে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন? স্পিকারের কি করনীয়'?
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'চেম্বারে বসে অধ্যক্ষ কি ভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কোনটা ঠিক কোনটা ভুল!হাউস কল না করে সেটার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন? এটা হওয়ার আগে দুজনের বহিষ্কারের বিষয়টি স্পিকারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। যিনি অভিযোগকারী তারা কারা? শুধু দুজন বাদ দিকে বাকিরা যারা স্বাক্ষর করেছিলেন তারা কেউ বদলায়নি দু ক্ষেত্রেই। ৮০ জনের মধ্যে দুজন বাদ গেলে থাকে ৭৮। আর যারা আগে স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই আগে ছিলেন। তাহলে কি ভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন স্পিকার। তাহলে এই অবস্থায় পুলিশের কাছে পাঠানো উচিত ছিল নয় কি? পুলিশ তদন্ত করে দেখুক, ত্রুটি কোথায়'?
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