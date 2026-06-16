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All Party Meeting: বিধানসভায় সর্বদল বৈঠকে বিদ্রোহীরাই! ডাকা পেলেন না কুণাল, শোভনদেবরা

All Party Meeting: ১৮ তারিখ থেকে বিধানসভা শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশন। রীতমাফিক ২ দিন আগে সর্বদলীয় বৈঠক হল আজ, মঙ্গলবার। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 16, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:32 PM IST
All Party Meeting: বিধানসভায় সর্বদল বৈঠকে বিদ্রোহীরাই! ডাকা পেলেন না কুণাল, শোভনদেবরা
Image Credit: বিধানসভায় সর্বদল বৈঠকে বিদ্রোহীরা!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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