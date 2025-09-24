Primary TET Result: তৃতীয়াতেই ২০২৩-এর TET-র রেজাল্ট! যেভাবে জানবেন ফলাফল...

Primary TET Result: তৃতীয়াতেই ২০২৩-এর TET-র রেজাল্ট! যেভাবে জানবেন ফলাফল...
2023 Primary TET Result: টেটের ফল প্রকাশ হলেই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হতে পারে। সূত্রের খবর, টেটের ফল প্রকাশের পর পরই রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: প্রাথমিক শিক্ষকের যোগ্যতা নির্ণায়ক TET ২০২৩এ যে সমস্ত প্রার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ ২০২৩ এর টেট পরীক্ষার ফলাফল বুধেই প্রকাশ করবে। এছাড়াও পূর্ববর্তী টেট পরীক্ষায় যারা যোগ্যতা নির্ণায়ক মান পেয়েছেন তাদের নিয়োগের শূন্যপদের ঘোষণার অনুমোদন চেয়ে অর্থ দফতরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এদিনই অর্থদফতর তাদের অনুমোদন জানিয়েছে।
অর্থ দফতরের অনুমোন অনুযায়ী, ১৩,৪২১ টি শীঘ্রই শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিকেল ৪টের পর ফল প্রকাশ হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে এই ফল দেখা যাবে। তবে ২০২৩ সালের প্রাথমিক টেটের ফলপ্রকাশ হলেও, ২০২২ সালের ফলাফল এখনও বাকি। এখনও রাস্তায় চাকরিপ্রার্থীরা। ২০২৩-এর ডিসেম্বরে নেওয়া হয়েছিল প্রাথমিকের টেট। প্রায় তিন লক্ষ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন।
প্রাথমিক টেট পাশ করেও কেন নিয়োগপত্র মিলছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে লাগাতার। ২০২২ এবং ২০২৩ টেট উত্তীর্ণরাও লাগাতার আন্দোলন করে আসছিলেন। শেষ পর্যন্ত আজ ২০২৩-এর ফল প্রকাশিত হচ্ছে। ২০২৩ সালের এই টেট পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল মূলত ওবিসি মামলা নিয়ে। ২০১৭ সালের টেটে ২৩টি প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগ নিয়ে মামলা হয়। ২০২২ সালের টেটে ২৪টি প্রশ্ন ভুল থাকার অভিযোগেও মামলা হয়। অভিযোগ খতিয়ে দেখে বিশদে রিপোর্ট দেয় বিশেষজ্ঞদের কমিটি। জটিলতার কারণে ২০২৪ সালের টেট বাতিল হয়ে যায়।
