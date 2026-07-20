/এবার PSC-র মাধ্যমে পঞ্চায়েতে ১১ হাজার পদে নিয়োগ! কীভাবে আবেদন? যোগ্যতা কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দারুণ সুখবর। জেলাস্তরে নয়, পঞ্চায়েত দফতরের কাজে গতি আনতে এবার PSC-র মাধ্য়মে ১১ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ। বড় ঘোষণা পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের।
পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, 'কর্মীর অভাবে পঞ্চায়েতে কাজ করা যাচ্ছে না। তাই পিএসসি-র মাধ্যমে পঞ্চায়েতে ১১ হাজার লোক নেওয়া হবে। এতদিন পর্যন্ত জেলাস্তর থেকে নিয়োগ হত। কিন্তু রাজ্যের নতুন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয়ভাবে এই নিয়োগ হবে পিএসসির মাধ্যমে'।
পঞ্চায়েত প্রধানরাই নাকি বেপাত্তা! রাজ্যের পালাবদলের পর বেশিরভাগ পঞ্চায়েত কাজ শিকেয় উঠেছে বলে অভিযোগ। মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আগে পঞ্চায়েত আইনের মাধ্যমে নিয়োগ হত। তাই নিয়োগের আগে আইনের সংশোধন করতে হবে। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক লক্ষ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই আইন সংশোধন হলে শুধু পঞ্চায়েত দফতর থেকে নিয়োগ হবে ১১ হাজার'।
পঞ্চায়েত মন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'দেশের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাই এই নিয়ে এত হিংসা। প্রধানদের হাত থেকে এই ক্ষমতা কেড়ে নেব। বিল আনব। এই সপ্তাহে আনব বিল'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'প্রধানদের বলেছি, পরিষেবা দিতে হবে, না হলে পদত্যাগ করতে হবে। মাঝামাঝি কিছু নেই। পুলিশ দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে এনে সই করাব। ভাতা নেবেন, সব সুযোগ সুবিধা নেবেন আর সই করবেন না। মামা বাড়ি নাকি'।
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