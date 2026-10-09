কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: এবছর কার্নিভাল নেই। বদলের বাংলায় দেবীপক্ষে সূচনায় বড় চমক। আগামীকাল শনিবার মহালয়ার সকালে ইডেনে রাজ্য সরকারের মেগা অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, 'এবার পুজোর পর কার্নিভাল হচ্ছে না, তার বদলে মহালয়া থেকেই উৎসব শুরু'।
মহালয়ায় ইডেনে মেগা ইভেন্ট
৩০০০ ড্রোন শো - মূল আকর্ষণ। ড্রোনের আলোয় আকাশে ফুটে উঠবে মা দুর্গার আগমন।
১০ হাজার ঢাক, ১ হাজার মহিলার উলুধ্বনি, শাঁখ - গিনেস বুকে নাম তোলার চেষ্টা।
বাংলার সংস্কৃতি - দার্জিলিং থেকে পুরুলিয়া, ২৩ জেলার ২৩ রকম নাচ। থাকবে ছৌ নৃত্য, বাউল, ভাওয়াইয়া।
সঙ্গীত - শ্রেয়া ঘোষাল পুজোর গান গাইবেন বলে খবর।
সকালে ঘাটে ঘাটে - বাবুঘাট, আহিরীটোলা, জাজেস ঘাট, নিমতলা, বাজে কদমতলা - এই ৫ ঘাটে ভোরে মাইকে বাজবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী, সঙ্গে বড় রেডিওর প্রতিকৃতি।
এদিকে মহালয়ার আগে পুজোর প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে তিনি জানান, 'কাল তর্পন। ঘাটগুলিতে আলোর ব্যবস্থা করা, কোস্টার পুলিসের সাহায্য ডুবুরি রাখা। কিছু বোর্ড রাখা। যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে। ভোর থেকে স্নান ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়, আলোরও ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। গতকাল একটি এসওপি তৈরি করে দিয়েছি। আশা করি সেই কার্যকর হবে'।