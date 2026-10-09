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বদলের বাংলায় মহালয়া থেকেই শুরু 'উত্‍সব'! শনিতে ইডেনে সরকারের মেগা অনুষ্ঠান

Durga Puja 2026: প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। রইল পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান সূচি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 09, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 11:38 PM IST
বদলের বাংলায় মহালয়া থেকেই শুরু 'উত্‍সব'! শনিতে ইডেনে সরকারের মেগা অনুষ্ঠান
Image Credit: ইডেনে মেগা ইভেন্ট

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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