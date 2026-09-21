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'লেনিনের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক? বাংলার কী সম্পর্ক'? নাম বদলের স্পষ্ট বার্তা কার্তিক মহারাজের

Lenin Sarani name change: 'বিশ্ববাংলার ব্যাপারটা এসেছে। এখনও ঠিক হয়নি কেউ কেউ বলছেন এটা হলে ভালো হয়, ওটা হলে ভালো হয়। তারপর কতগুলি ব্রিজের নাম। সবটাই আলোচনা সাপেক্ষ'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 21, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:38 PM IST
'লেনিনের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক? বাংলার কী সম্পর্ক'? নাম বদলের স্পষ্ট বার্তা কার্তিক মহারাজের
Image Credit: বদলের বাংলায় &#039;বাদ&#039; লেনিন!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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