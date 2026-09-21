'লেনিনের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক? বাংলার কী সম্পর্ক'? নাম বদলের স্পষ্ট বার্তা কার্তিক মহারাজের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল: জল্পনা চলছিলই। বদলের বাংলায় যে আর থাকবে না লেনিন সরণী, বিশ্ব বাংলা সরণি, তা কার্যত স্পষ্ট করে দিলেন ‘রোড রি-নেমিং কমিটি’ বা রাস্তা পুনর্নামকরণ মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজ। জানালেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের নামে হবে। লেনিনের সঙ্গে ভারতের কী সম্পর্ক আছে? বাংলার কী সম্পর্ক আছে? কী অবদান আছে? বদলে দেওয়া হবে। আমার কাছে একশোটা নাম এসেছে। বিশ্ববাংলার ব্যাপারটা এসেছে। এখনও ঠিক হয়নি কেউ কেউ বলছেন এটা হলে ভালো হয়, ওটা হলে ভালো হয়। তারপর কতগুলি ব্রিজের নাম। সবটাই আলোচনা সাপেক্ষ'।
পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ এখন 'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'। কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে রাস্তার নাম বদলের জন্য একটি কমিটি গড়েছে রাজ্য়। সেই কমিটির চেয়ারম্যান ভারত সেবাশ্রম সংঘের পদ্মশ্রী প্রাপক সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ বা কার্তিক মহারাজ। এদিন কলকাতায় পুরসভার নিজের চেম্বারে বসে তিনি জানান, 'ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্গে যুক্ত, বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামী হতে পারে, ইতিহাসবিদ হতে পারে, উচ্চশিক্ষিত হতে পারে, অবদান আছে, এইরকম নাম আমরা বেছে, কমিটিতে আলোচনা হবে। বিধানসভা পাঠাব। বিধানসভা পাস হওয়ার পর, সেটা ঘোষণা করা হবে'।
কার্তিক মহারাজের আরও বক্তব্য, 'সরকার আমাদের একটি অফিস বরাদ্দ করেছে। একজন কর্মী থাকবে। যে আবেদনগুলি আসবে, সেগুলি কম্পিউটারাউড করে সাজাবেন। সপ্তাহে একদিন করে আমরা এসে আলোচনা করব'। সঙ্গে ঘোষণা, 'আগামীদিনে কলকাতার সমস্ত বিতর্কিত ও পুরনো রাস্তার নামকরণ হবে ভারতের মহান মণীষীদের নামানুসারে ও ভারতের সনাতনী সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে'।
দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, তিলোত্তমায় কোনও মুঘল, পাঠান কিংবা অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের নামে কোনও স্থাপত্য বা রাস্তা থাকবে না; ভগিনী নিবেদিতা ব্যতীত কোনও বিদেশির নাম রাখা হবে না।
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