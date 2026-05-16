/West Bengal PM Shri project: কাটল দীর্ঘদিনের জট: বাংলায় চালু হচ্ছে ‘পিএম শ্রী’ প্রকল্প, স্কুল শিক্ষায় আসছে আমূল বদল

West Bengal PM Shri project: রাজনৈতিক পালাবদলের এবার রাজ্যে চালু হচ্ছে ‘পিএম শ্রী’ প্রকল্প। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর সরকারের।
রাজীব চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হতে চলেছে কেন্দ্রের ‘পিএম শ্রী’ প্রকল্প। শুক্রবার কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে মউ চুক্তি সই করেছে রাজ্য সরকার। দীর্ঘ টানাপড়েনের পর এই সিদ্ধান্তকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে শিক্ষামহল। সবটাই হবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ মেনে। যা এতদিন তৃণমূল সরকার চালু করেনি।
এদিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের স্কুল শিক্ষা বিভাগের সচিব সঞ্জয় কুমারের উপস্থিতিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ধীরাজ সাহু ও বিনোদ কুমারও।
‘পিএম শ্রী’ বা প্রধানমন্ত্রী স্কুলস ফর রাইজিং ইন্ডিয়া প্রকল্প জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০-এর ভাবনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। দেশের ১৪,৫০০-র বেশি স্কুলকে আধুনিক পরিকাঠামো, স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ও দক্ষতাভিত্তিক পাঠক্রমের মাধ্যমে ‘মডেল স্কুল’-এ রূপান্তরের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
এনইপি ২০২০-এ মুখস্থ শিক্ষার বদলে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও দক্ষতামূলক শিক্ষায়। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল জমানায় অবশ্য় এই প্রকল্পে অংশীদার হতে অস্বীকার করে রাজ্য। কেন্দ্রের অভিযোগ ছিল, রাজ্য মৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করায় সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ আটকে যাচ্ছিল। একই অবস্থান নিয়েছিল তামিলনাড়ু ও কেরলও। শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা ও আজীবন শিক্ষার লক্ষ্যে ‘উল্লাস’ প্রকল্প চালুর বিষয়েও রাজ্যের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)