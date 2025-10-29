Election Commission: SIR- শুরুর আগেই জোর গন্ডগোল! ১৪৩ জন গররাজি BLO-কে সাসপেন্ড করতে পারে কমিশন...
Election Commission on SIR: বুথ লেভেল অফিসারদের নিয়ে কড়া নির্বাচন কমিশন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পরেও যে সরকারি আধিকারিকরা বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দিচ্ছে না বা নিয়োগপত্র নিচ্ছেন না তাদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করার নির্দেশ।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই বিতর্ক। ১৪৩ জন বিএলও-কে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিল কমিশন। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার মধ্যে যদি এই ১৪৩ জন কাজের যোগ না দেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসেটিংস শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন। এমনকী সাসপেন্ডও করার নির্দেশও রয়েছে।
আরও পড়ুন, Abishek Banerjee: 'বাংলার একটা মানুষকে যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেয়, এক লক্ষ লোক নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব'
এই তালিকায় রয়েছে মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, কলকাতা উত্তরের বিএলওরা। রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার আগে সাসপেন্ড হতে চলেছেন ১৪৩ জন বুথ লেভেল অফিসার। এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে দুইজন বুথ লেভেল অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে।
সংশ্লিষ্ট সেই দুই বুথ লেভেল অফিসার রাজনৈতিক দলের আধিকারীক ছিলেন। সেই কারণে এই দুই বুথ লেভেল অফিসারকে এস আই আর এর কাজ থেকে সরিয়ে দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। বাকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়োগপত্র নিতেই সম্মত হননি তাঁরা।
২৮ অক্টোবর থেকে রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে এসআইআর বা ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। এই প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিএলওদের ভূমিকা। আর সেই বিএলওদের মধ্যে একটা ছোট অংশ এখনও দায়িত্ব নেননি। অনেকেই নানা অজুহাতে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করছেন বলে কমিশন সূত্রে খবর। এদের ক্ষেত্রে এবার কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।
আরও পড়ুন, Kolkata ED Raid: ভোটের আগে বড় খবর! আরও বড় দুর্নীতি মামলা? কলকাতায় ED অভিযানে ১ কোটি ২০ লক্ষ উদ্ধার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)