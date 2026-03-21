SIR Supplimentary List: সোমেই কি সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা? অশান্তি রুখতে বড় পদক্ষেপ নবান্নের

বাংলায় ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে। কিন্তু ভোট দিতে পারবেন তো? রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম কিন্তু  এখনও 'বিবেচনাধীন' তালিকায়। সোমবারই সম্ভবত প্রকাশিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত  সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা।  জেলাশাসক ও পুলিস সুপারকে সর্তকামূলক ব্য়বস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 21, 2026, 10:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় ভোটের বাদ্যি বেজে গিয়েছে। কিন্তু ভোট দিতে পারবেন তো? রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম কিন্তু  এখনও ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। সোমবারই সম্ভবত প্রকাশিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত  সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা।  জেলাশাসক ও পুলিস সুপারকে সর্তকামূলক ব্য়বস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য।

আরও পড়ুন:  Mamata Banerjee Meets Governor: ভোটের মুখে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী: রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত্‍, জোর জল্পনা

জেলাশাসক ও পুলিসকে নবান্নের নির্দেশ
সংবেদনশীল এলাকায় কড়া নজরজারি 
আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পদক্ষেপ
ভিড় নিয়ন্ত্রণ 
প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি রাখা
পুলিস সুপার ও পুলিস কমিশনাদের মধ্য়ে সমণ্বয়

ঘটনাটি ঠিক কী? এ রাজ্যের মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ।  SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের নাম। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছি। তাতে বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারেরই নাম রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। অর্থাত্‍ তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষদিন পর্যন্ত যতজন ছাড়পত্র পাবেন, শুধুমাত্র তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন'।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার অবশ্য জানিয়েছেন, 'ভোটার তালিকা নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের তদারকিতে ৭০০-র বেশি জুডিশিয়াল অফিসার এই নামগুলি খতিয়ে দেখছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকায় ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটার বিবেচনাধীন ছিলেন। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে।

আরও পড়ুন:  BJP candidate protest Salt Lake: 'শমীক-শুভেন্দু প্রার্থীপদ বিক্রি করেছে', সল্টলেকে বিজেপি পার্টি অফিসে ফের বিক্ষোভ

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee Meets Governor: ভোটের মুখে রাজভবনে মুখ্যমন্ত্রী: রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্যসাক্ষাত্‍, জোর জল্পনা
.

পরবর্তী খবর

Swapna Barman Father Passes Away: ভোটের আগেই বড় বিপর্যয়, প্রার্থী হয়েই পিতৃহারা হলেন স্বপ্ন...