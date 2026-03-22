SIR Final Voter List: সোমে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট: অনলাইনে কীভাবে দেখবেন? জেনে নিন এখনই
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোমবার প্রকাশিত হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত সেই সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা। এখনও পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ভোটারের আবেদনের নিষ্পত্তি করা গিয়েছে। জেলাশাসকের দফতরে যেমন তালিকা টাঙানো হবে, তেমনি নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য় নির্বাচন আধিকারিকের দফতরের অ্যাপে আপলোড করা হবে। ২ টি তালিকা থাকবে। একটি যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় উঠল, আর একটি যাঁদের নাম বাদ গেল। নির্বাচন কমিশন সূত্রে তেমনই খবর।
এ রাজ্যের মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছে ৫৮ লক্ষের নাম। ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা বেরিয়েছি। তাতে বাকি ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারেরই নাম রয়েছে। কিন্তু ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও ‘বিবেচনাধীন’ তালিকায়। অর্থাত্ তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। কতজনের আবেদনের নিষ্পত্তি হল? চূড়ান্ত তালিকার পর এবার প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি ভোটার লিস্ট প্রকাশ করছে নির্বাচন কমিশন।
কীভাবে দেখবেন নাম
ECI NET APP পোর্টালে যান
EPIC নম্বর দিয়ে নাম সার্চ করুন
সম্পর্ণ তথ্য দেখা গেলে নাম রয়েছে
No Result Found দেখালে নাম বাদ পড়েছে
বিবেচনাধীন থাকলে অপেক্ষা করুন
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, বিধানসভা ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষদিন পর্যন্ত যতজন ছাড়পত্র পাবেন, শুধুমাত্র তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন'। ফলে মনোনয়নের শেষদিনের পর যদি আবেদন নিষ্পত্তি হয়, তাহলে তো আবেদনকারী ভোটই দিতে পারবেন না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাকি আবেদনেরও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে বলে আশাবাদী কমিশন।
এদিকে সাপ্লমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশকে যাতে কোথাও কোনও অশান্তি না হয়, সেবিষয়ে সতর্ক রাজ্য। গতকাল, শনিবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের।
জেলাশাসক ও পুলিস সুপারকে নবান্নের নির্দেশ
সংবেদনশীল এলাকায় কড়া নজরজারি
আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পদক্ষেপ
ভিড় নিয়ন্ত্রণ
প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি রাখা
পুলিস সুপার ও পুলিস কমিশনাদের মধ্য়ে সমণ্বয়
এর আগে, ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় SIR চূড়ান্ত তালিকা। তালিকায় ৩টে ক্যাটেগরি ছিল। অ্যাপ্রুভড, ডিলিটেড আর অ্যাজুডিকেশন।
কাদের নাম কোন ক্য়াটাগরিতে?
যেসব ভোটার নাম তালিকায় থাকবে, তাঁদের নাম পাশে লেখা থাকবে অ্যাপ্রুভড।
যদি নাম বাদ পড়ে, সেক্ষেত্রে তালিকায় 'ডিলিটেড' ক্যাটেগরিতে নাম থাকবে সংশ্লিষ্ট ভোটারের।
যাঁদের নথি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসার, তালিকায় তাঁদের নামে পাশে লেখা থাকবে 'অ্যাজুডিকেশন'।
কমিশনের তরফে প্রথমে জানানো হয়েছিল, ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষদিন। এরপর ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। কিন্তু বাংলায় SIR নিয়ে মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে নির্দেশ মেনেই শুনানির সময়সীমা আরও ৭ দিন বাড়ানো হয়নি। ফলে নির্ধারিত দিনে চুড়ান্ত তালিকাও প্রকাশ করা যায়নি।
