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'আমাদের লক্ষ্য ৩ লক্ষ লাখপতি দিদি তৈরি করা, কোনও মহিলা যেন...', বড় ঘোষণা মন্ত্রী দিলীপের

Dilip Ghosh:   'মাঝের সরকার কেন্দ্রের অনেক নারী কেন্দ্রিক প্রকল্প আটকে দিয়েছে। বাংলায় বীমা সখী দিদি আগে কোথাও লাঘু করতে দেয়নি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 05, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:28 PM IST
'আমাদের লক্ষ্য ৩ লক্ষ লাখপতি দিদি তৈরি করা, কোনও মহিলা যেন...', বড় ঘোষণা মন্ত্রী দিলীপের
Image Credit: বড় ঘোষণা মন্ত্রী দিলীপের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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