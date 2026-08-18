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'প্রসাদ' প্রকল্প থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় নগরবন! বদলের বাংলায় পর্যটন-বিপ্লব

West Bengal Tourism:  পর্যটন দফতরের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শংকর ঘোষ। জানালেন, 'কাজের অভিজ্ঞতা সুখকর। এতদিন পর্যটন দফতর অবহেলিত ছিল। আগামী দিনে এই দফতরকে সেরা করতে চান তিনি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 18, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:24 PM IST
'প্রসাদ' প্রকল্প থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় নগরবন! বদলের বাংলায় পর্যটন-বিপ্লব
Image Credit: বদলের বাংলায় পর্যটন-বিপ্লব

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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