'প্রসাদ' প্রকল্প থেকে ভারতের সবচেয়ে বড় নগরবন! বদলের বাংলায় পর্যটন-বিপ্লব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্য পালাবদলের একশো দিন। পর্যটন দফতরের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করলেন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শংকর ঘোষ। জানালেন, 'কাজের অভিজ্ঞতা সুখকর। এতদিন পর্যটন দফতর অবহেলিত ছিল। আগামী দিনে এই দফতরকে সেরা করতে চান তিনি'।
রাজ্যে বিজেপি সরকারের একশোদিনে পূর্তিতে পর্যটনমন্ত্রীর ঘোষণা, 'রাজ্যে ও দেশ টেবিল টেনিস টিমকে স্পনসর করার উদ্যোগ নিচ্ছে পর্যটন দফতর'। জানান, 'ফ্রম রাজ টু স্বরাজ থিম সামনে রেখে ব্যারাকপুরে হবে থিম পার্ক। ১৭ সেপ্টেম্বর হবে ঘুড়ি উৎসব'। বলেন, 'বছরে বিশেষ কয়েকটা দিন সংশ্লিষ্ট এলাকার ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরবেন পর্যটন দফতরের আধিকারিকরা। যেখানে পর্যটকদের ভিড় বেশি, সেখানে থাকবে হেল্পলাইন নম্বর থাকবে। পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরির করার জন্য আবেদন করেছে ভিনরাজ্য়ের ১৭ সংস্থা'।
পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ শিলিগুড়ির বিধায়ক। তিনি জানান, 'দার্জিলিংয়ে টি ফেস্টিভ্যাল আর অরেঞ্জ ফেস্টিভ্যাল হবে সিটং-এ। শিলিগুড়ির উপকন্ঠে ১৫০ হেক্টর জায়গা জমিতে তৈরি হবে ভারতের সবচেয়ে বড় নগরবন'। হোটেল নয়, এখন হোম স্টে থাকতেই বেশি পছন্দ করছেন পর্যটকরা। পর্যটনমন্ত্রী জানান, 'পশ্চিমবঙ্গে পর্যটনই হবে বিনিয়োগকারীদের অন্যতম আকর্ষণ। চা বাগানে বাংলোগুলিকে যেমন পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে, তেমনি অ্যাপের মাধ্যমে হোম স্টে, এজেন্ট, ট্যুর অপারেটরদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা চালু হবে খুব তাড়াতাড়ি'।
পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'ডাবল ইঞ্জিন সরকারের তরফে স্বদেশ দর্শনের সঙ্গে ১২৯ কোটি টাকার প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে জমা পড়েছে। তাঁর কথায়, 'গজলডোবা চালু হবে রোপওয়ে। প্রসাদ প্রকল্পে মহাকাল মন্দির, কালীঘাট, তারাপীঠ, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। ফ্রান্সের দূতাবাসের সঙ্গে যৌথভাবে সংস্কার করা হবে চন্দননগরের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং।শ্রীরামপুরের ডেনমার্ক ট্যাভের্ন নিয়েও একই কাজ হবে। এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ৫.৭৪ কোটি টাকা'।
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