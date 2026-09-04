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পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের নতুন লোগো: স্রষ্টা কে? অর্থ কী? বদলাল পর্যটন দফতরের স্লোগানও

Bengal Tourism New Logo: লোগোর পর রাজ্যের পর্যটনের নতুন থিম টোনেরও উদ্বোধন হল এদিন। বদলাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের স্লোগানও। 

Reported BySreyashi Ganguly
Published: Sep 04, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:23 PM IST
পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের নতুন লোগো: স্রষ্টা কে? অর্থ কী? বদলাল পর্যটন দফতরের স্লোগানও
Image Credit: ছবি সৌজন্যে ফেসবুক

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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