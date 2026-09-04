/পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের নতুন লোগো: স্রষ্টা কে? অর্থ কী? বদলাল পর্যটন দফতরের স্লোগানও

শ্রেয়সী গাঙ্গুলি: বাংলার পর্যটনে নতুন দিশা। ৪৫ কোটির চুক্তির পর এবার পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের নতুন লোগো। বিশ্ব মানচিত্রে বেঙ্গল ট্যুরিজমকে আরও তুলে ধরতে এবার বদলাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজমের লোগো। ধনধান্যে স্টেডিয়ামে আজ নতুন লোগোর উদ্বোধন হল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে। প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ফিতে কাটেন নতুন লোগোর।
পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্টি সংস্কৃতি শিল্পের সংমিশ্রনে তৈরি হয়েছে এই নতুন লোগো। রাজ্যের ট্যুরিজমের নতুন লোগো তৈরি করেছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত দেবজিৎ দত্ত। যিনি 'আউল ম্যান' নামে পরিচিত। লোগোর পর রাজ্যের পর্যটনের নতুন থিম টোনেরও উদ্বোধন হল এদিন। বদলাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের স্লোগানও। "Where India feels different", পর্যটন দফতরের নতুন স্লোগান। "দেখব নতুন রূপে, দেখব নতুন চোখে"- এই মন্ত্রকে সামনে রেখেই এবার এগোবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের বিভিন্ন উদ্যোগ।
পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের নতুন লোগো, নতুন থিম টোন, নতুন স্লোগানের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "আমাদের রাজ্যে যত ট্যুরিস্ট লজ রয়েছে, তার সব সংস্কার করা হবে।" বেশ কিছু ট্যুরিস্ট লজ বেসরকারি হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, "২ অক্টোবর বক্সাতে বাঘ ছাড়ব। সুন্দরবনে ২০ লাখ ম্যানগ্রোভ লাগাব।" পূর্বতন তৃণমূল সরকার 'সুন্দরবনকে ধ্বংস করে ফেলেছে' বলেও তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী।
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