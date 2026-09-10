ভোটাভুটিতে পাস বিশ্ববিদ্যালয়-বদলি বিল! 'বিজেপি আর ঋতদের গটআপ', বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার বদলি সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেরও? বিধানসভায় ভোটাভুটি পাস হয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন)বিল, ২০২৬'। কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষের দাবি, 'আমাদের বলতে দেওয়া হয়নি। আমাদের তরফে একমাত্র আলিফা আহমেদকে পাঁচ মিনিট বলতে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি আর বালিশ, এদের গটআপে হচ্ছে। আমাদের শিবিরকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, আমরা তো সরকারের কড়া বিরোধিতা। ওদের অনুমতি নিয়ে চারটে লাইন বলব না'।
কুণাল বলেন, 'বিধানসভার বিশ্ববিদ্যালয় বদলি সংক্রান্ত যে বিলটি পাস করানো হল, সেই বিলটি বিজেপি সরকারের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার হাতিয়ার হয়ে গেল। যাঁদের তাঁরা মনে করবেন, তাঁদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মতে মিলছে না, তাদের চাকরিস্থল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অন্য় জায়গায় বদলি নানা যুক্তি দিচ্ছেন! দিনের শেষে একটাই দাঁড়াচ্ছে'।
বেলেঘাটার বিধায়কের কথায়, 'সরকার পক্ষের বক্তারা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কার্যত সরাসরি হুমকি দিলেন। গুণ্ডাদমন আইনের নামে জোর করে দমন পীড়ন আইন আনতে গিয়ে যেভাবে হোঁচট খেয়ে আছেন, এখনও পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত এই আইনটি সমানভাবে দমনপীড়ন, প্রতিহিংসাপরায়ণ চরিতার্থ করা, অপছন্দের লোককে বদলি! এখানে পাস করাল, সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস করিয়েছে'।
কুণালের আরও বক্তব্য, 'যখন সরকার পক্ষ আবেদন করছে,সমর্থন করুন, তখন প্রোভিশনাল বিরোধীরা বিরোধিতা না করে মুখে দু'চারটে বিভ্রান্তিকর কথা বলে ওয়াকআউট করলেন। এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখলেন'। জানান, আমরা যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস করছি, আরও কয়েকটা দল, ভোটাভুটিতে বিরোধিতা করা হয়েছে। কারণ, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, আমরা নীতিগতভাবে বিরোধিতা করেছি'।
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