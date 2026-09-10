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ভোটাভুটিতে পাস বিশ্ববিদ্যালয়-বদলি বিল! 'বিজেপি আর ঋতদের গটআপ', বিস্ফোরক কুণাল

University amendment bill 2026: 'আমাদের বলতে দেওয়া হয়নি। আমাদের তরফে একমাত্র আলিফা আহমেদকে পাঁচ মিনিট বলতে দেওয়া হয়েছে। কারণ, আমরা তো সরকারের কড়া বিরোধিতা। ওদের  অনুমতি নিয়ে চারটে লাইন বলব না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 10, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:55 PM IST
ভোটাভুটিতে পাস বিশ্ববিদ্যালয়-বদলি বিল! 'বিজেপি আর ঋতদের গটআপ', বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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