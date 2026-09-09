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'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনের গৌরব ক্ষুন্ন হবে', অধ্যাপকদের 'বদলি নীতি'র বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ

Kalyan Banerjee: 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (সংশোধনী) বিল অসাংবিধানিক। এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরি শর্তাবলীর পরিপন্থী'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 09, 2026, 09:31 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:31 PM IST
'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনের গৌরব ক্ষুন্ন হবে', অধ্যাপকদের 'বদলি নীতি'র বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ
Image Credit: অধ্যাপকদের &#039;বদলি নীতি&#039;র বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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