'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনের গৌরব ক্ষুন্ন হবে', অধ্যাপকদের 'বদলি নীতি'র বিরুদ্ধে সরব কল্যাণ

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার রাজ্য় সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মীদেরও বদলি? তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দাবি, 'পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ (সংশোধনী) বিল অসাংবিধানিক। এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চাকরি শর্তাবলীর পরিপন্থী'।
ফেসবুকে পোস্টে কল্যাণ লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনের গৌরব ক্ষুন্ন হবে। সরকারের হাতে যদি বদলি ক্ষমতা থাকে, তাহলে সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে। আশা করি, শিক্ষকমণ্ডলী আদালতে এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাবেন'।
সরকারি চাকরির মানেই বদলি। কিন্তু এতদিন সেই নিয়মের বাইরে ছিলেন সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্য়াপকরা। কারণ, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনে অধ্যাপকদের নিয়োগ করা হয়। বদলে বাংলায় সেই নিয়মও বদলাচ্ছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে ‘দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ় অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬’ । কবে? আগামীকাল বৃহস্পতিবার। বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।
এই বিল রাজ্য সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের ন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বদলি ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, এই ব্যবস্থা চালু হলে পিছিয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পড়ুয়ারাও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের কাছে পড়ার সুযোগ পাবে। ফলে সার্বিকভাবে রাজ্য়ের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হবে।
এদিন যাদবপুরে 'গেরুয়া সম্মান যাত্রা' কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কাল উচ্চশিক্ষা দফতরের ঐতিহাসিক বিল আসতে চলেছে। ক্যাবিনেট অনুমোদন দিয়েছে, রাজ্যপালের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বিধানসভা বিশেষ অধিবেশন বসছে। ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীদের বদলি নীতি চালু করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রীকে বলেছি, আমাকেও ১৫-২৯ বলার সুযোগ দিতে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'আমি শপথ নিয়েছি এই যাদবপুরে ঋষি অরবিন্দের ভূমি, এখানে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদী গ্যাং আর কিষেণজিতে রেড স্যালুট দেওয়া লোকেদের আর যারা গেরুয়া তাণ্ডব লিখেছেন, তাদের শিকড়-সহ তুলব আমি'।
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