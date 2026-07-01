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৪ বছর পর ফের চালু উত্‍সশ্রী পোর্টাল! শিক্ষকদের বদলি নিয়ে এবার বড় ঘোষণা রাজ্যের

Teacher Transfer: নিয়ম মেনে সব ধরনের বদলির জন্য ফের উত্‍সশ্রী পোর্টালে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন শিক্ষকরা।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 01, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:27 PM IST
৪ বছর পর ফের চালু উত্‍সশ্রী পোর্টাল! শিক্ষকদের বদলি নিয়ে এবার বড় ঘোষণা রাজ্যের
Image Credit: ফের চালু উত্‍সশ্রী পোর্টালSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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