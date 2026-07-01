শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: সময় লেগে গেল ৪ বছর। রাজ্য়ে পালাবদলের পর ফের শুরু হল শিক্ষকদের বদলি আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়া। আজ, বুধবার থেকে খুলে গেল উত্সশ্রী পোর্টাল।
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রাজ্যের তখন ক্ষমতায় তৃণমূল। একুশে বিধানসভা নির্বাচনের পর শিক্ষকদের বদলি প্রক্রিয়া আরও সহজ করার উদ্যোগ নেন তত্কালীন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চালু হয় একটি অনলাইন পোর্টাল। নাম দেওয়া হয় 'উত্সশ্রী'। পোর্টালটির উদ্বোধন করেছিলেন তত্কালীন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু ২০২২ সাল থেকে বন্ধ ছিল পোর্টালটি।
স্কুলশিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ, ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাস থেকে বিশেষ পরিস্থিতিতে উত্সশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষকদের বদলির আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। নিয়ম মেনে সব ধরনের বদলির জন্য ফের অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন শিক্ষকরা।
জানা গিয়েছে, প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক-সমস্ত স্তরের শিক্ষকরাও এই পোর্টালের মাধ্যমে বদলির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদন থেকে এক মাসের মধ্যে হবে বদলির গোটা প্রক্রিয়া। এমনকী, কোনও শিক্ষকের বদলির অনুমতি চলে আসার পরেও যদি স্কুলের তরফে NOC দিতে অসুবিধা করে, তবে অভিযোগও জানানো যাবে এই পোর্টালে। সেক্ষেত্রে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হবে, সরকার ব্যবস্থা নেবে।
এদিকে রাজ্যে স্কুলশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষায় কেন্দ্রে যেসব প্রকল্প এতদিন বন্ধ ছিল, সেই প্রকল্পগুলি এবার চালু হতে চলেছে। যেমন, পিএমশ্রী। এদিন রাজ্য়ের দুই শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বৈঠকের পর তিনি জানান, বাংলায় পিএমশ্রী-সহ একাধিক এনজিও প্রকল্প চালু করা, অর্থ বরাদ্দ ও পরিকাঠামো উন্নয়ন-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
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