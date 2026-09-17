মোদীর জন্মদিনে বাংলায় চালু 'বিশ্বকর্মা যোজনা'! 'আগামী বছর ১৭ সেপ্টেম্বর...', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় এবার'বিশ্বকর্মা যোজনা'। আজ, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনেই এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মু্খ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'বিশ্বকর্মা যারা এখানে করতে দেয়নি বাংলার প্রকৃত বিশ্বকর্মা তাদের পরিবর্তন করে দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা যে তিনটে রাজ্য নিত না তাদের পরিবর্তন করেছে মানুষ । ওড়িশা দিল্লিতে পরিবর্তন হয়েছে। বাংলায় পরিবর্তন করেছে মানুষ । আগামীদিনে এই প্রকল্পের সুবিধা মানুষ পাবে বেশি সংখ্যায়' ।
মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, 'সাত লক্ষের বেশি মানুষ যারা হাতের কাজ করে তারা কেন পাবে না প্রকল্পের সুবিধা? গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা নানা হাতের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের বাইরের রাজ্যে নিজেদের রোজগারের জন্য থাকতে হয়েছে । প্রতিটি জেলা শাসককে আগের সরকার বলেছিলেন মৌখিক ভাবে যে এই বিশ্বকর্মা যোজনার কোনও কাজ করবেন না। বিগত সরকার কোনও প্রকল্প কেন্দ্রীয় চালু করতে দেয়নি'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আজ অন্নপূর্ণা দিবসে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস , আয়ুষ্মান ভারত, সুরজঘর-সহ একাধিক প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছে এই রাজ্য। মাত্র চার মাসের সরকারে আমরা আয়ুষ্মান ভারত চালু করেছিলাম গত অগাস্ট মাসে। পশ্চিমবঙ্গ এর ৫০ হাজার মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকা দু হাজারের মতো মাইগ্রেন্ট লেবার আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পেয়েছেন'। জানান, আগামী এক বছর বাদে ২০২৭ এর ১৭ সেপ্টেম্বর আবার একবার আসবেন । সেদিন এই প্রোগ্রাম এই হলে করা সম্ভব হবে না খোলা ময়দানে ব্রিগেডে করতে হবে । পাঁচ লাখের বেশি মানুষ সুবিধা পাবে এই প্রকল্পের এই রাজ্যের । ২০২৭ এর সেপ্টেম্বরে আগামী বছর এই বিশ্বকর্মা দিবস আমরা পালন করব খোলা মাঠে'।
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