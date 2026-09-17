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মোদীর জন্মদিনে বাংলায় চালু 'বিশ্বকর্মা যোজনা'! 'আগামী বছর ১৭ সেপ্টেম্বর...', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

West Bengal Vishwakarma Yojana:  'গোটা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পীরা নানা হাতের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের বাইরের রাজ্যে নিজেদের রোজগারের জন্য থাকতে হয়েছে । প্রতিটি জেলা শাসককে আগের সরকার বলেছিলেন মৌখিক ভাবে যে এই বিশ্বকর্মা যোজনার কোনও কাজ করবেন না। বিগত সরকার কোনও প্রকল্প কেন্দ্রীয় চালু করতে দেয়নি'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 17, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:18 PM IST
মোদীর জন্মদিনে বাংলায় চালু 'বিশ্বকর্মা যোজনা'! 'আগামী বছর ১৭ সেপ্টেম্বর...', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: মোদীর জন্মদিনে বাংলায় চালু &#039;বিশ্বকর্মা যোজনা&#039;!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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মোদীর জন্মদিনে বাংলায় 'বিশ্বকর্মা যোজনা'! 'আগামী বছর ...', বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর
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