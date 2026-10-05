/বিধানসভায় আসছে বিল, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ, জানিয়ে দিলেন শমীক

মৌমিতা চক্রবর্তী: রাজ্যের নাম কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বিস্তর। কেউ বলেছিলেন বাংলা, কারও দাবি ছিল বঙ্গ। এবার এনিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার। রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ। অর্থাত্ ইংরেজিতেও লিখতে হবে পশ্চিমবঙ্গ। ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়। এমনটাই জানিয়ে দিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।
রাজ্যর নাম বদলের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে। ২০২২ সালে রাজ্যের নাম বদল করার একটি চেষ্টা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই প্রক্রিয়া খুব বেশি এগোয়নি। তবে এবার এনিয়ে বিধানসভায় আনা হচ্ছে বিল।
শমীক ভট্টাচার্য বলেন, দীর্ঘদিন আর আপনাদের বাংলা, বঙ্গ শুনতে হবে না। খুব সত্ত্বর একদম অধিবেশনের প্রথম দিকে এনিয়ে বিল আসছে যাতে এই রাজ্যের নাম এই রাজ্যের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের নাম হতে চলেছে রাজ্যের।
অন্যদিকে, শমীক আরও বলেন, বারাণসীর সঙ্গে বাঙালিদের দীর্ঘদিনের যোগাযোগ বা সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে প্রথম যে কলেজটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মহিলাদের জন্য সেটাও একজন বাঙালির করা। বাঙালিদের জন্য ওখানে স্কুল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এবং বারাণসী এই দুজনের একটা আত্মিক মেলবন্ধন রয়েছে। প্রচুর বাঙালি সেখানে রয়েছেন। সেখানে বাঙালি টোলায় ওখানে কালীবাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন কোচবিহারের রাজা। ১৮৪৬ সালে এটি নির্মিত হয়। ওখানে দুটি কালী মন্দির রয়েছে, ৬টি শিবলিঙ্গ রয়েছে। সেটি উদ্ধার করার প্রয়োজন রয়েছে। একবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বাম আমলে। গায়ত্রী দেবীও সেই উদ্যোগ সামিল ছিলেন। করণ সিং তার সভাপতি ছিলেন। গায়ত্রী দেবী ৫ কোটি টাকা দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোনও লাল ফিতার ফাঁসে বিষয়টি আটকে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ২০২২ সালে একটি প্রচেষ্টা হয়। সেটাও হয়নি। আমরা কোচবিহার রাজপরিবারকে সঙ্গে নিয়ে একটা কালচারাল সেন্টার তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
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