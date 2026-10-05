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বিধানসভায় আসছে বিল, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ, জানিয়ে দিলেন শমীক

West Bengal Name Change: বঙ্গ, বাংলা আর নয়। রাজ্যের নাম বদলে বিল আসছে বিধানসভায়। সব ভাষাতেই রাজ্যের নাম একই হবে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 05, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 09:34 PM IST
বিধানসভায় আসছে বিল, রাজ্যের নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ, জানিয়ে দিলেন শমীক

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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