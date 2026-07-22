Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে ফ্রি হ্যান্ড! বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে 'ফ্রি হ্যান্ড'! বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari:  কোনও মহিলার সঙ্গে কিছু হলে কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন না। যা করার, করে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি দায়িত্ব নেব'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 22, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:05 AM IST
নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে 'ফ্রি হ্যান্ড'! বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে 'ফ্রিন্ড হ্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রীর!
woman safety53 min ago
2
Durand Cup 20261 hr ago
3
Municipality Corruption2 hrs ago
4
Delhi Jantar Mantar Protest2 hrs ago
5
Meghalaya honeymoon murder case2 hrs ago