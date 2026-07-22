নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে 'ফ্রি হ্যান্ড'! বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে নারী নির্যাতন রুখতে পুলিসকে এনকাউন্টারে 'ফ্রিন্ড হ্যান্ড'? বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী অধিকারী বললেন, 'কোনও মহিলার সঙ্গে কিছু হলে কারও নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন না। যা করার, করে দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি দায়িত্ব নেব'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মোদী নিয়ন্ত্রণাধীন দিল্লি পুলিস নির্ভয়ার ক্ষেত্রে চারজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে পারে। তাহলে আমাদের রাজ্য় কেন করা যায় না? এই সরকার আইনের মধ্যে কতদূর যেতে পারে, দেখতে থাকুন। আরজি কর নিয়ে আমার যতটুকু করার ছিল, করেছি, করব। আগের মুখ্যমন্ত্রী অপরাজিতা বিল এনেছেন। তিনি একবছর ফাইল চেপে চেপে রেখেছেন। আমি এনওসি দিয়েছি, যাতে সন্দীপ ঘোষ, বিরুপাক্ষদের শাস্তি হয়'।
বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বারুইপুরে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। তোলপাড় হয় গোটা রাজ্য। শেষপর্যন্ত এনকাউন্টারে নিহত মূল অভিযুক্ত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনা ঘটলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়, নিরাপত্তা দিতে হয়, প্রমাণ করে দিয়েছি বারুইপুরের ঘটনায়'।
দুর্নীতির প্রশ্নে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়ে দিয়েছেন, 'আগামী ২৫ তারিখ ক্যাগের রিপোর্ট পেশ হবে। পরবর্তী অধিবেশনে আমরা ক্যাগের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করব। যেখানে যেখানে দুর্নীতি হয়েছে ক্যাগ বলছে, আমরা রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করব। সে যত বড়ই নেতা-মন্ত্রী হন না কেন! তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করে FIR করব'।
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