What Brought Didi Down: ঠিক কোন 'রহস্যে' হার হল মমতার, শুনলে চমকে যাবেন; মাত্র ৪%-র ফারাকেই 'বড়' খেলা

What Brought Didi Down in WB Assembly Election: বিশাল ব্যবধানে হার ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের পতন এবং প্রায় ১২ লক্ষ ভোটের এক বিশাল ব্যবধান কীভাবে ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে, তার ব্যাখ্যা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 4, 2026, 08:05 PM IST
SIR-ই কি আসল ঘাতক হয়ে দাঁড়াল? না কি...? পর্দার পিছন থেকে কী বেরিয়ে আসছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কার হবে বাংলা (BJP and Trinamool in Bengal)? কোন দলের দিকে যাবে জনাদেশ (West Bengal’s verdict)? এর পিছনের পাটিগণিতটা কী? ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে (WB Assembly Election 2026) কেন এভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Mamata Banerjee) পতন? বাংলার ভোটে রেজাল্ট (West Bengal election results) হয়তো অচিরেই হবে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

১৫ বছরের শাসনের পরে

দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের পর তৃণমূল সরকারের কেন এই পরিণতি? বাংলায় এভাবে ক্ষমতার হাতবদল কীভাবে ঘটল? তৃণমূল সুপ্রিমোর এই দলগত পরাজয় কেন? তৃণমূলের আসনসংখ্যার এই অভাবনীয় হ্রাসের কারণ কী? ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল ব্যবধানে হার এবং পতন। প্রায় ১২ লক্ষ ভোটের এক বিশাল ব্যবধান কীভাবে ফলাফলকে প্রভাবিত করেছে, তা নিয়ে উঠে আসছে নানা ব্যাখ্যা।

দুর্নীতি না, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া?

এই ভোটে সম্ভবত সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল 'স্যার' (SIR) বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন। বাংলার ভোটের ফলে কি ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনই বড় প্রভাব ফেলল? হয়ে উঠল বড় ফ্যাক্টর? না কি, এটা কোনো ব্যক্তির ক্যারিশমার প্রভাব। আগামীদিনে কি কোনো নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হবে বাংলাকে ঘিরে? না কি, বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নেপথ্যে কাজ করেছে তৃণমূলের দুর্নীতি, কর্মসংস্থান বা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া?

ঠিক কত ভোট-শতাংশে এগিয়ে বিজেপি?
 
ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ECI) তথ্য বলছে, বর্তমানে বিজেপি ৪৫ শতাংশ ভোট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের (৪০.৯৩ শতাংশ) চেয়ে প্রায় ৪ শতাংশ বেশি পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যদি ভোটের সংখ্যায় দেখা হয়, তবে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট প্রায় ১.৩৯ কোটি এবং তৃণমূলের ১.২৬ কোটি; অর্থাৎ দুই দলের মধ্যে ভোটের ব্যবধান মাত্র ১২ থেকে ১৩ লক্ষ। সাধারণ ধারণা অনুযায়ী, ভোটের হারের এই সামান্য ব্যবধানে একটি সমানে-সমানে লড়াইয়ের বিধানসভা গঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে এক বিস্ময়কর চিত্র! এই সামান্য ব্যবধানই দুই দলের আসনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ৮৫ থেকে ১০০টি আসনের বিশাল ফারাক তৈরি করে দিয়েছে।

নির্বাচনী প্যাটার্নে আমূল পরিবর্তন

এটি কেবল সাধারণ কোনো রাজনৈতিক পালাবদল নয়। বরং নির্বাচনী প্যাটার্নের এক আমূল পরিবর্তন (Pattern Recalibration) হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কারণ, ভোটের ব্যবধানের তুলনায় আসন জয়ের রূপান্তরের হার অনেক বেশি। সাধারণত 'ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট' (যে বেশি ভোট পায় সেই জয়ী) ব্যবস্থায় ব্যবধান কিছুটা বড় দেখায় ঠিকই, কিন্তু ৪ শতাংশের ব্যবধান যে, এতটা বিশাল রাজনৈতিক ফলাফল বয়ে আনতে পারে, তা খুবই বিরল এক ঘটনা। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে-- পর্দার আড়ালে ঠিক কী বদলে দিল বঙ্গে?

কারা সুযোগ পেলেন, কারা পেলেন না

এটি বুঝতে হলে কেবল 'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া' বা 'নেতৃত্বজনিত ক্লান্তি'-র মতো গতানুগতিক আলোচনার বাইরে বেরোতে হবে। তথ্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, জনবিন্যাসের কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ভোটারদের উপর প্রভাব ফেলেছে। ২০২৬-এর এই লড়াই কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণভোট ছিল না, বরং এই লড়াইয়ে কারা ভোট দেওয়ার সুযোগ পেলেন আর কারা পেলেন না-- সেই সমীকরণটিই নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভোটার তালিকা সংশোধন ও তার প্রভাব

এই নির্বাচনের ওপর বড় ছায়া ফেলেছে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়াটি। এই প্রক্রিয়ায় প্রায় ৯১ লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের আবেদন ঝুলে ছিল এবং তাঁদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে পুনরায় আবেদন করতে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে, যেখানে জয়ের ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রেই খুব সামান্য হয়, সেখানে এটি কেবল রুটিনমাফিক প্রশাসনিক কাজ ছিল না; এটি ছিল এক বড় রকম হস্তক্ষেপের মতো।

ভোটের হারের সামান্য পার্থক্য, আসনে একতরফা ধস

যখন ১২-১৩ লক্ষ ভোটের ব্যবধানকে এই বিশাল সংখ্যক (৯১ লক্ষ) ভোটার বাদ পড়ার তথ্যের পাশে রাখা হয়, তখন বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাদ পড়া ভোটারদের একটি সামান্য অংশও যদি কোনো নির্দিষ্ট দলের দিকে ঝুঁকে থাকতেন, তবে প্রতিটি কেন্দ্রের ফলাফলে তার প্রভাব হতে পারত সুদূরপ্রসারী। এটি সেই হেঁয়ালির সমাধান করে যে-- কীভাবে ভোটের হারের সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও আসনের ক্ষেত্রে একতরফা ধস (Landslide) নামল।

২০২১ বনাম ২০২৬: একটি তুলনামূলক ছবি

২০২১ সালের তুলনায় এই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

২০২১ সালে: তৃণমূল বিজেপির চেয়ে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটে এগিয়ে ছিল (ভোট শেয়ারের ব্যবধান ছিল ১০ শতাংশ), যার ফলে তারা ১৪০টিরও বেশি আসনের লিড পেয়েছিল।

২০২৬ সালে: ভোট শেয়ারের ব্যবধান কমে মাত্র ৪ শতাংশে দাঁড়ালেও আসনের ব্যবধান অস্বাভাবিকভাবে বেশি রয়ে গেছে।

ভোটার-'উপস্থিতি'ই ফ্যাক্টর

এই কারণেই ২০২৬-এর রায়কে কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের বিচার হিসেবে দেখাটা ভুল হবে। পাঁচ বছর আগের ভোটার তালিকা আর বর্তমান তালিকার মধ্যে হয়তো বড়সড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। ভোট শেয়ারের লড়াই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত তীব্র ও মেরুকৃত। তবুও চূড়ান্ত ফলাফল কেবল ভোটারদের 'পছন্দ' নয়, বরং ভোটারদের 'উপস্থিতি'-কেও প্রতিফলিত করছে। সেই অর্থে, বাংলার এই ফলাফল নির্বাচনী রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

