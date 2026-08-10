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বামপন্থীরা যা করেননি সেটাই করেছে তাদের প্রতিপক্ষ, তাই এত রাগ! বামেদের বিঁধে বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমার

Taslima Nasrin: তসলিমা লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন—এটাই অপরাধ?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 10, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:08 PM IST
বামপন্থীরা যা করেননি সেটাই করেছে তাদের প্রতিপক্ষ, তাই এত রাগ! বামেদের বিঁধে বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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