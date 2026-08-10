/বামপন্থীরা যা করেননি সেটাই করেছে তাদের প্রতিপক্ষ, তাই এত রাগ! বামেদের বিঁধে বিস্ফোরক পোস্ট তসলিমার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় দু'দশক পর কলকাতায় ফিরছেন বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। বাম আমলে তাঁকে শহর ছাড়তে হয়েছিল সৌলবাদীদের চাপে। এবার সেই তাঁকে কলকাতায় তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন,' আপনি যখন খুশি আসুন, যতবার খুশি আসুন, আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।' সরকার তসলিমাকে স্বাগত জানালেও বামপন্থীদের একাংশ তসলিমাকে ভালো ভাবে নিচ্ছে না। আর তাদেরকেই বিঁধলেন তসলিমা। এমনকি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামও নিলেন লেখিকা।
সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তসলিমা লিখেছেন, আমার পশ্চিমবঙ্গে ফেরা নিয়ে বামপন্থীদের এত জ্বালা কেন? বাংলাদেশের বামপন্থী তরুণ নেতা মেঘমল্লার বসুকে নিয়ে আমি ফেসবুকে কত লিখেছি! তাঁর সাহসের প্রশংসা করেছি, তাঁর ওপর মৌলবাদীদের আক্রমণের প্রতিবাদ করেছি, এমনকি একদিন তাঁকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দেখতে চাই বলেছি। সেই মেঘমল্লারই এখন আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছেন। প্রাক্তন নকশাল প্রশান্ত রায় সাতাশ বছর ধরে আমার প্রকাশক। শুধু প্রকাশক নন, আপন দাদার মতো, আত্মীয়ের মতো কাছের মানুষ। তিনিও এখন আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছেন। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও আমার দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। তিনিও বাজে কথা বলছেন।
বিজেপি স্বাগত জানিয়েছে সেটাই কি আমার অপরাধ? এমনই প্রশ্ন তুলে তসলিমা লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন—এটাই অপরাধ? সেক্যুলার মিশনের কর্ণধার ওসমান মল্লিক আমাকে যে মঞ্চে স্বাগত জানিয়েছেন, সেই মঞ্চে উপস্থিত বক্তাদের কেউ বিজেপির সমর্থক, কেউ সরাসরি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত—এটাই অপরাধ? তাঁরা কিন্তু বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বলে মঞ্চে ছিলেন না। স্বপন দাশগুপ্ত, তথাগত রায়, মোহিত রায়, শাশ্বতী ঘোষ, বিনায়ক বন্দোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে আমার পশ্চিমবঙ্গে ফেরার পক্ষে কথা বলেছেন, আমার ফেরার অধিকারকে সমর্থন করেছেন। সেই কারণেই তাঁরা ওই মঞ্চে ছিলেন।
বামপন্থীদের বিঁধে লেখিকার বক্তব্য, আসলে বামপন্থীদের অস্বস্তির কারণটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমাকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ তাঁরা নেননি; উদ্যোগ নিয়েছে কয়েকটি ছোট নাগরিক সংগঠন। আর আমাকে স্বাগত জানিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকার এবং ডানপন্থীরা। বামপন্থীরা যে কাজটি করেননি, তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষেরা সেই কাজটি করেছেন। এই সত্যই তাঁদের অসহ্য হয়ে উঠেছে। একজন ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদী লেখককে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়েছিল; উনিশ বছর পর সেই লেখককেই স্বাগত জানিয়েছে একটি বিজেপি সরকার। এই রাজনৈতিক বৈপরীত্য তাঁদের আত্মমূর্তিতে আঘাত করেছে। তাই নিজেদের ব্যর্থতার মুখোমুখি না হয়ে তাঁরা আমাকে বিজেপির লোক বানাতে ব্যস্ত।
নাগরিক সংবর্ধনায় তাঁর ভাষণের কথা টেনে তসলিমা লিখেছেন, আমার ভাষণটি নিয়ে বামপন্থীরা একটি কথাও বলছেন না কেন? আমার ভাষণের একটি বাক্য উদ্ধৃত করে দেখান, কোথায় আমি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছি। কোথায় আমি আমার আদর্শ থেকে এক ইঞ্চি সরে গেছি? কোথায় আমি ধর্মনিরপেক্ষতা, নারীর সমানাধিকার, মানববাদ, যুক্তিবাদ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করেছি? বামপন্থীরা মঞ্চে বসলে কি আমি কমিউনিস্ট হয়ে যেতাম? তা হলে বিজেপির লোকেরা মঞ্চে বসলে আমি বিজেপি হয়ে গেলাম কী করে? একই মঞ্চে বসা মানে একই মতাদর্শে দীক্ষা নেওয়া নয়। কারও আমন্ত্রণ গ্রহণ করা মানে তাঁর সব রাজনৈতিক মত গ্রহণ করা নয়। আবারও বলছি, কৃতজ্ঞতা আনুগত্যের চুক্তি নয়। সম্ভবত তাঁরা চেয়েছিলেন, আমাকে যে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, আমি সেখানেই নিঃশব্দে পড়ে থাকি। বিস্মৃত হই। আমার কণ্ঠ মানুষের কাছে আর না পৌঁছোক। তাঁরা আমাকে ফিরিয়ে আনবেন না, অন্য কেউ ফিরিয়ে আনলে সেটিও সহ্য করবেন না—এ কেমন রাজনীতি?
কলকাতায় ফেরা নিয়ে তসলিমা লিখেছেন, আমাকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ কোনও সরকার, কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও বিশাল সংগঠন নেয়নি। উদ্যোগ নিয়েছিল ছোট একটি সংগঠন—সেক্যুলার মিশন। পরে যুক্ত হয়েছিল আরও দুটি ছোট সংগঠন—‘পশ্চিমবঙ্গের জন্য’ এবং হিউম্যান রাইটস বিয়ন্ড ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন। অধিকাংশ মানুষ হয়তো আগে এদের নামও শোনেননি। কিন্তু বড় বড় রাজনৈতিক দল এবং বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যে কাজ উনিশ বছরে করতে পারেনি—বস্তুত করার চেষ্টাও করেনি—এই ছোট সংগঠনগুলো সেই বন্ধ দরজা খুলেছে। বামপন্থীরা চাইলে অনুষ্ঠানে আসতে পারতেন। আমার ভাষণ ও কবিতা শুনতে পারতেন। আমার সঙ্গে দ্বিমত করতে পারতেন, প্রশ্ন তুলতে পারতেন, তর্ক করতে পারতেন। সেটাই হতো গণতান্ত্রিক আচরণ। কিন্তু তাঁরা আমাকে বয়কট করলেন, তারপর দূরে বসে কুৎসা রটালেন। একে মতাদর্শের দৃঢ়তা বলে না; বলে গোষ্ঠী-অহংকার এবং রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা।
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