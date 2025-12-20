English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Satadru Dutta: 'প্রভাবশালী চাপ' থেকে মেসি-ইভেন্টে 'কালো টাকা'! যুবভারতীকাণ্ডে সিটের জেরায় 'বিস্ফোরক' শতদ্রু! কোন কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তদন্তকারীরা, জবাবে...

What Satadru Dutta says in SIT interrogation: শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সমস্ত উত্তর খোঁজারই চেষ্টা করেন সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। সিটের তদন্তকারী অধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদে শতদ্রু দত্ত সিটকে জানান যে...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Dec 20, 2025, 12:31 PM IST
Satadru Dutta: 'প্রভাবশালী চাপ' থেকে মেসি-ইভেন্টে 'কালো টাকা'! যুবভারতীকাণ্ডে সিটের জেরায় 'বিস্ফোরক' শতদ্রু! কোন কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তদন্তকারীরা, জবাবে...
নিজস্ব ছবি

নান্টু হাজরা: যুবভারতীকাণ্ডে শুক্রবার বিধান নগর কমিশনারেটে নিয়ে গিয়ে শতুদ্র দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিটের চার আইপিএস অফিসার। কয়েক ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

পুলিস সূত্রে খবর শুক্রবার শতদ্রু দত্তের কাছে সিট জানতে চায়:

* গোটা ইভেন্টের কী কী পরিকল্পনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কী প্লানিং, এই সব বিষয় নিয়ে কাদের সাথে আলোচনা হয়েছিল?

* পুলিশের সাথে কী কী মিটিং হয়েছিল? এবং ডিসি অনীশ সরকারের সঙ্গে শিডিউল নিয়ে আলোচনা হয়েছিল কিনা?

* বেশ কিছু ইভেন্টের সময়সূচি পরিবর্তন হয়েছিল, সেগুলো কার নির্দেশে হয়েছিল?

* মেসি যখন মাঠে প্রবেশ করবে, যে তালিকা দেওয়া হয়েছিল, সেই তালিকা ছাড়াও এত লোক কার নির্দেশে ঢুকেছিল?

* মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার আগেই মেসিকে মাঠে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা কার নির্দেশে ছিল?

* এত মানুষকে মাঠে ডাকলে মেসি যখন থাকবে, বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হবে, তা আন্দাজ করেও কেন মাঠে এত ভিড় বাড়ানো হল?

* মেসি একজন ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার, সমস্ত কিছু জেনেও কেন এমনটা করা হল?

শতদ্রু দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সমস্ত উত্তর খোঁজারই চেষ্টা করেন সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেই কারণেই তাঁকে বিধান নগর কমিশনারেট অফিসে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পাশাপাশি, আগের জিজ্ঞাসাবাদে যে বয়ান তিনি দিয়েছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় শতদ্রু দত্তকে। এমনটাই খবর পুলিস সূত্রে।

সূত্রের খবর, সিটের তদন্তকারী অধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদে শতদ্রু দত্ত সিটকে 'প্রভাবশালীর চাপে'র কথা জানিয়েছে। সিটের জিজ্ঞাসাবাদে যে তথ্যগুলো উঠে এসেছে সেগুলো হল: 

১- শতদ্রু দত্ত সিটকে জানিয়েছে যে, প্রথমে দেড়শো জনের গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড করা হয়েছিল। কিন্তু পরে 'প্রভাবশালীর চাপে' এই সংখ্যাটাকে তিনগুণ বাড়াতে হয়েছিল।

২- অনুষ্ঠানের যে show flow  ছিল, মেসি মাঠে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেই show flow নষ্ট হয়ে যায়। কারণ মাঠে প্রচুর মানুষ ঢুকে পড়ে।

৩- পিঠে হাত দেওয়া বা জড়িয়ে ধরা এগুলো একদমই পছন্দ হয়নি মেসির। মেসি তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিক, যে বিদেশ থেকে এসেছিল, তাকে গোটা বিষয়টা জানায়। সেই ব্যক্তি শতদ্রু দত্তকে মাঠের মধ্যেই গোটাটা জানায়। 

৪- এরপরই শতদ্রু দত্ত মাঠ খালি করার জন্য মরিয়া চেষ্টা করেন। বার বার অ্যানাউন্সমেন্ট করতে থাকেন, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

৫- ভারত সফরের জন্য মেসিকে ৮৯ কোটি টাকা দেন শতদ্রু| সঙ্গে ১১ কোটি টাকা ভারত সরকারকে ট্যাক্স বাবদ দিয়েছেন।

৬- এই ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৭০ শতাংশ টাকা স্পন্সরদের কাছ থেকে আসে। বাকি ৩০ শতাংশ আসে টিকিট বিক্রি করে।

আরও পড়ুন, Modi in Bengal: মোদীর সভায় যাওয়ার পথেই মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপি সমর্থকদের! SIR বিতর্কের মধ্যেই আজ মতুয়াগড়ে প্রধানমন্ত্রী, উদ্বোধন-শিলান্যাস জাতীয় সড়ক প্রকল্পের...

আরও পড়ুন, Bangladesh Violence: পিটিয়ে গাছে বেঁধে জ্যান্ত জ্বালাল বর্বরের দল! অশান্ত বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে চরম নৃশংস খুন! হাইকমিশন অফিসে হামলা, ভারতের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা'...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Satadru DuttaMessi in KolkataYuva Bharati KriranganSIT
পরবর্তী
খবর

Kolkata: রবিবাসরীয় সকালে শহরে বন্ধ একাধিক রাস্তা, নিয়ন্ত্রিত যান চলাচল! ঘুরতে বেরনোর আগে জেনে নিন...
.

পরবর্তী খবর

Dola Sen: তৃণমূলের মুকুটে পালক! বর্ষসেরা মহিলা সাংসদের শিরোপা দোলা সেনের... আবেগপ্রবণ সাংসদ...