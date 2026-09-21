'কী হত বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের দায়িত্ব যদি ৮০ বিধায়কের উপরই ছেড়ে দিতেন?', বিস্ফোরক পার্থ

প্রবীর চক্রবর্তী: তৃণমূল কংগ্রেসের একেবারে প্রথম দিকের সৈনিক। একসময়ে মমতার অত্যন্ত আস্থাভাজন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন অনেকটাই একা। তাঁর দল এখন ভেঙে দু'টুকরো। প্রতীকও হাতছাড়া। এমনকি নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে তৃণমূল নামটাও ব্যবহার করতে পারছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের নাম ও প্রতীক দুইই গিয়েছে। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।
দলের প্রতীক চলে যাওয়া নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রতীক চলে যাওয়ায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, একথা ঠিকই। কিন্তু কেন চলে গেল মমতা কি তার আত্মবিশ্লেষণ করেছেন? পুরনোদের কখনও গুরুত্ব দিয়েছেন?
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের কথা টেনে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, পুরনোদের কখনও গুরুত্ব দিয়েছেন? পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র রাজ্যসভায় যেতে চেয়েছিলেন। কেন পাঠাননি? গায়ক, নায়করা তো জায়গা পেয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়।
গত বিধানসভা ভোট ফল প্রকাশ হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের হাড়পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে। দল ভাগ হয়ে যায়। তৈরি হয়ে যায় ঋতব্রত শিবির। এনিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কি হত সরকার পড়ে যাবার পর বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করার দায়িত্ব যদি ৮০ জন বিধায়কের উপরই ছেড়ে দিতেন? ঝড় উঠলে মাথা নিচু করে নিতে হয়। উঁচু করলেই বিপদ।
বর্তমানে দলের প্রতীক হাতে নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অধিকাংশ তৃণমূল সমর্থকের কাছে এটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই আপাতত বাস্তবতা। কিন্তু প্রতীক হাতে থাকলেই কি ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব? পার্থ চট্টোপাধ্য়ায় বলেন, ২০২১ এ নন্দীগ্রামের লড়াইয়ে প্রতীক তো সঙ্গেই ছিল। তার পরও নন্দীগ্রামে হারলাম কেন? কেন পুরনো দিনের কর্মী সেখ সুফিয়ান,আবু তাহেররা আজ বিক্ষুব্ধ? ভেবে দেখেছেন? সিপিএম তো এত বড় পার্টি ছিল, তারা কখনো চাটার্ড ফ্লাইট কিনেছেন? দল যখন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তখন দলের হয়ে অর্থ যোগাড় করত কারা? আত্মবিশ্লেষণ না করলে প্রতীক থাকলেও ঘুরে দাঁড়ানো অসম্ভব মমতার কাছে।
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