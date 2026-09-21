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'কী হত বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের দায়িত্ব যদি ৮০ বিধায়কের উপরই ছেড়ে দিতেন?', বিস্ফোরক পার্থ

Partha Chatterjee: দলের প্রতীক চলে যাওয়া নিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রতীক চলে যাওয়ায় আমি খুব দুঃখ পেয়েছি, একথা ঠিকই। কিন্তু....

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:50 PM IST
'কী হত বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের দায়িত্ব যদি ৮০ বিধায়কের উপরই ছেড়ে দিতেন?', বিস্ফোরক পার্থ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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