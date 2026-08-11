প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের 'উদ্যোগেই' তড়িঘড়ি দাহ অভয়ার দেহ? শুরু তদন্ত, RG Kar কাণ্ডে নয়া মোড়

বিক্রম দাস ও বরুণ সেনগুপ্ত: আরজি কাণ্ডে শ্মশান-ফাইল খোলা হবে। এমনটাই সাফ বলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই একটি এফআইার রুজু করল পুলিস। কীসের ভিত্তিতে সেই এফআইআর? সূত্রে খবর, এফআইআর-এ বলা হয়েছে কার নির্দেশে নির্যাতিতার বাবা-মার সম্মতি ছাড়াই কে বা কারা দেহ দাহ করে দিল? কেন এই তাড়াহুড়ো? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই দিকটায় সিবিআই নজর দেয়নি। ফলে এনিয়ে পুলিস তদন্ত শুরু করতে পারে। সেই তদন্তও শুরু হয়ে গেল।
ওই তদন্তে পুলিসের রেডারে কারা?
জানা যাচ্ছে এক্ষেত্রে পুলিসের নজরে পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়ের ও প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ। অনেকের দাবি, নির্মল ঘোষের নজরদারিতেই নাকি গোটা দাহকার্য হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে ভয় দেখানোরও।
কারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নির্য়াতিতার দেহ দাহ করে দিয়েছিল, কারা দুটে মৃতদেহকে পেছনে ফেলে নির্যাতিতার দেহ দাহ করে দিতে সাহায্য করেছিল, এক্ষেত্রে প্রমাণ লোপাটের কোনও উদ্দেশ্য ছিল কিনা সেটাই এখন খতিয়ে দেখার বিষয়।
গত ২০২৪ সালের ৯ অগাস্ট মৃত চিক্তিত্সকের দেহ পুলিসের ঘেরাটোপে বের করা হয়। তারপর সেই দেহ সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় পানিহাটি শ্মশানে। নির্যাতিতার মা-বাব-কে অন্ধকারে রেখেই তড়িঘড়ি দেহ দাহ করে দেওয়া হয়। প্রথম থেকে এনিয়ে সরব হয়েছিলেন নির্যাতিতার মা-বাবা। তাদের অভিযোগ ছিল, কীভাবে তাঁদের একমাত্র কন্যার দেহ তাদের অনুমতি ছাড়াই দাহ করে দেওয়া হল। এক্ষেত্রেই উঠে আসছে নির্মল ঘোষের নাম। অভিযোগ, এই নির্মল ঘোষ ও তার সঙ্গীরাই সাত তাড়াতাড়ি দেহ দাহ করে দেয়।
দ্রুত এভাবে একটি দেহ দাহ করে দেওয়ার প্রশ্নকে সামনে রেখেই এনিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তার পরেই খড়দহ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ফলে রাজ্য পুলিসের তরফে যে তদন্ত শুরু হয়েছে সেখানে অভিযুক্তের তালিকায় রাখা হয়েছে নির্মল ঘোষ-সহ মোট ৩ জনকে।
পুলিস যে বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে চায় তা হলে সেদিন পানিহাটি শ্মশানে ঠিক কী হয়েছিল। কোন পরিস্থিতিতে, কাদের চাপে তড়িঘড়ি দেহ দাহ করে দেওয়া হয়। প্রমাণ লোপাটের জন্যই কি তড়িঘড়ি দেহ দাহ করে দেওয়া হয়?
কী ঠিক বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যারাকপুরের সিপি রয়েছেন। নতুন একটি মামলা শুরু করুন। উপযুক্ত পদক্ষেপ করুন।
পানিহাটির যে শ্মশানে নির্যাতিতার দেহ দাহ করা হয়েছিল সেখানকার ইনচার্জ বলেন, সই কোনও বিষয় নয়। আর সার্টিফিকেট বাড়ীর লোককে তুলতে হবে। যে সই করছে সে-ই যে সার্টিফিকেট পাবে তার কোনও মানে নেই। ব্লাড রিলেশন দেখে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আমাদের কাজ পোড়ানো। কাগজ দেখে দেহ দাহ করে দেব। মিউনিশিপ্যালিটি ঠিক কারবে কাকে সার্টিফিকেট দেবে। আমাদের এখানে কোনও কারচুপির জায়গা নেই।
অন্যদিকে, নির্মল ঘোষের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁর বাড়িতে এখন তালাবন্ধ
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