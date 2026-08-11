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প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের 'উদ্যোগেই' তড়িঘড়ি দাহ অভয়ার দেহ? শুরু তদন্ত, RG Kar কাণ্ডে নয়া মোড়

RG Kar Doctor Death Case: পুলিসের নজরে পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সোমনাথ দে এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখোপাধ্য়ায়ের ও প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:17 PM IST
প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের 'উদ্যোগেই' তড়িঘড়ি দাহ অভয়ার দেহ? শুরু তদন্ত, RG Kar কাণ্ডে নয়া মোড়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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