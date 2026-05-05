Bengal Next CM: বাংলার মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন কারা? কে হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী? চূড়ান্ত সব নাম? শুভেন্দু বললেন, 'বড় কথা'

Bengal Next CM: বাংলার মন্ত্রিসভায় স্থান পাচ্ছেন কারা? কে হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী? চূড়ান্ত সব নাম? শুভেন্দু বললেন, 'বড় কথা'
Who will be ministers in Bengal Cabinet: বিজেপির এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বের কাজ- এতদিন ধরে যারা বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদেরকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া। ত্রুটিহীন প্রক্রিয়াই মূল লক্ষ্য বিজেপির।
মৌমিতা চক্রবর্তী ও রাজীব চক্রবর্তী: একুশের পর ছাব্বিশ। 'জায়ান্ট কিলার' শুভেন্দু। নন্দীগ্রাম, ভবানীপুর- ২ আসনেই জয় পেয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তার তারপরই সর্বত্র প্রশ্ন, জল্পনা- তবে কি শুভেন্দুই বাংলার ভাবী মুখ্যমন্ত্রী? মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে পর্যুদস্ত করে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী-ই? উল্লেখ্য, অমিত শাহ থেকে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব আগেই আভাস দিয়েছেন যে, বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী-ই পাবে বাংলা! যদিও এত জল্পনা-কল্পনার মাঝে মুখে কুলুপ এঁটেছেন শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতায় সল্টলেকে বিজেপি অফিসে আসার পথে তাঁর সাফ কথা, "সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও আলোচনা আমি করব না। আমি আজ শুধু আমার দলের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব।"
প্রসঙ্গত, গতকাল ফলপ্রকাশের পর থেকেই নতুন মন্ত্রিসভা এবং সর্বোপরি রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে নানা আলোচনা তুঙ্গে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই যে নয়া দায়িত্ব যেতে চলেছে তা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। যদিও বিজেপির তরফে এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। ওদিকে বিজেপির এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বের কাজ- এতদিন ধরে যারা বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদেরকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া। তা নিয়ে কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ পদ্ম শিবির। মন্ত্রিসভা-সহ সব বিষয়েই আজ ও আগামিকাল বুধবার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে দিল্লিতে। ত্রুটিহীন প্রক্রিয়াই মূল লক্ষ্য। তাই দফায় দফায় বৈঠকে শীর্ষ নেতারা।
আজ দিল্লি ফিরছেন সুনীল বনসল। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে। ওদিকে সুনীল বনসলের দিল্লি ফেরার পরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে শুরু হবে দফায় দফায় বৈঠক। সেখানে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর নামের তালিকা তৈরি হবে। তারপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে হবে পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক। আগামী এক থেকে দু দিনের মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্তকরণের সেই প্রক্রিয়া শেষ হবে।
তারপর বিধায়ক দলের সঙ্গে বৈঠক করে ঘোষণা করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। সম্ভবত রাজনাথ সিংকেই বিধায়ক দলের নেতা বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসে নেতা বাছাই করা হবে বলে সূত্রের খবর। চূড়ান্ত করা হবে ক্যাবিনেটও। সব প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে ৭ তারিখ হবে বলে খবর। প্রথমে শোনা গিয়েছিল আজই কলকাতা আসতে পারেন রাজনাথ সিং ও অমিত শাহ। তবে পরে জানা যায় আজ আসছেন না রাজনাথ সিং।
বিজেপি সরকারের সম্ভাব্য মন্ত্রীরা
এখন প্রশ্ন, কারা হতে চলেছেন বাংলায় প্রথমবার বিজেপি সরকারের মন্ত্রী? তালিকায় ভাসছে অনেক নাম। অনেক নাম নিয়েই জল্পনা ছড়িয়েছে যে তাঁরা মন্ত্রী হতে পারেন বলে! চলুন দেখে নেওয়া যাক, বিজেপি সরকারের সম্ভাব্য মন্ত্রী কারা, সেই নামের তালিকা-
শুভেন্দু অধিকারী (সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী)
দিলীপ ঘোষ,
জগন্নাথ সরকার,
স্বপন দাশগুপ্ত,
সুকান্ত মজুমদার,
তরুণজ্যোতি তিওয়ারি,
জিতেন্দ্র তিওয়ারি,
রূপা গাঙ্গুলি,
অগ্নিমিত্রা পাল,
রুদ্রনীল,
শঙ্কর ঘোষ,
ইন্দ্রনীল খাঁ,
শান্তনু ঠাকুর,
নিশীথ প্রামাণিক,
অশোক লাহিড়ী,
মনোজ টিগ্গা প্রমুখ।
