  • /Damayanti Sen: পার্কস্ট্রিট থেকে মধ্যমগ্রাম- নারী নির্যাতনের সত্য সন্ধানী, ফিরছেন দময়ন্তী; কে এই দুঁদে IPS অফিসার?

Who is Damayanti Sen?: ১৯৯৬ ব্যাচের আইপিএস অফিসার দময়ন্তী সেন ২০১২ সালের পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ মামলার তদন্তের সময় থেকে বিশেষভাবে আলোচনায় উঠে আসেন। সেই সময় তিনি ছিলেন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (ক্রাইম)। তাঁর সুদক্ষ তদন্তেই ব্রেক থ্রু হয় পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডের। কিন্তু তারপর তাঁর উপর নেমে আসে 'শাস্তির খাঁড়া'...

Published: May 19, 2026, 12:04 PM IST|Updated: May 19, 2026, 12:29 PM IST
Image Credit: দময়ন্তী সেন একজনই!

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

