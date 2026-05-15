/DCP Shantanu Sinha Biswas: বদলির লিস্ট বদলাতে বাধ্য করতেন সিপিকেও: কালীঘাট-যোগে থাকা এই দুঁদে ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস কে? ভয়ংকর সব অভিযোগ

Who is DCP Shantanu Sinha Biswas Arrested by ED?: শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের দীর্ঘ পুলিশি কেরিয়ার ঘিরে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ঘনিষ্ঠ মহলে প্রবেশ আর তারপরই... কী কী অভিযোগে বিদ্ধ দুঁদে প্রভাবশালী ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস? কীভাবে তাঁকে জালে তুলল ইডি?
পিয়ালি মিত্র: গ্রেফতারির পরই অবশেষে সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হল কলকাতা পুলিশের ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে। ২ বছরের এক্সটেনশনে ছিলেন শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। টানা সাড়ে ১০ ঘণ্টার দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর, বৃহস্পতিবার রাতে সোনা পাপ্পু প্রতারণা সংক্রান্ত মামলায় তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগে ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে ইডি। আর গ্রেফতারির পর দিনই সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হল ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে। তাঁকে 'টার্মিনেট' করা হয়েছে সার্ভিস থেকে।
কে এই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস?
শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের দীর্ঘ পুলিশি কেরিয়ার ঘিরে একাধিক বিতর্ক সামনে এসেছে। ১৯৮৯ ব্যাচের এই অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। কলকাতা পুলিশের একাধিক থানায় কাজ করার পর সেন্ট্রাল ডিভিশনের নিউ মার্কেট ও পরে হেয়ারস্ট্রিট থানায় দায়িত্ব সামলান। হেয়ারস্ট্রিটে থাকাকালীনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের ঘনিষ্ঠ মহলে তাঁর প্রবেশ বলে অভিযোগ। এরপর কালীঘাট থানার ওসি হিসেবে নিয়োগ পান এবং দীর্ঘদিন সেখানে থেকে ক্ষমতার কেন্দ্রের অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ হয়ে ওঠেন।
ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ?
ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়। প্রসঙ্গত, ওসি থেকে এসি পদে উন্নীত হওয়ার পরও নজিরবিহীনভাবে বহু বছর এসি হিসেবেই কালীঘাট থানার দায়িত্বে ছিলেন এই শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। যেখানে এসি হয়ে যাওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী আর থানার দায়িত্ব থাকা যায় না। কিন্তু শাসকদলে তাঁর প্রভাব এতটাই ছিল যে তাঁকে ওই থানাতেই রেখে দেওয়া দীর্ঘদিন।
পুলিশের ওয়েলফেয়ারের নামে গঠিত “ওয়েলফেয়ার কমিটি”-র নেতৃত্বে থেকেও তিনি কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন থানার ওসিদের বদলিতে প্রভাব খাটাতেন বলেও অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। এমনও দাবি রয়েছে যে, পুলিশ কমিশনার ওসিদের বদলি অর্ডার বের করলে, শান্তনু প্রভাব খাটিয়ে সেই লিস্ট প্রত্যাহার করাতেন একাধিকবার । তাঁর পছন্দের অফিসারদের নামের তালিকা দিয়ে লিস্ট প্রকাশ করতে বাধ্য হন কলকাতা পুলিস কমিশনার।
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশন তাঁকে কলকাতা থেকে জেলায় বদলির নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর হয়নি বলে অভিযোগ। তাঁর প্রভাব নিয়ে আরও নানা অভিযোগ রয়েছে। এমনকি তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া এক সার্জেন্টকেও বদলি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ৬০ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার কথা থাকলেও সরকার তাঁকে দু’বছরের সার্ভিস এক্সটেনশন দেয়। অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে ওসিদের পোস্টিং করানো হত তাঁর প্রভাব খাটিয়ে।
কোন মামলায় গ্রেফতার ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস?
শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইডির তদন্তেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বালি পাচার, এনআরআই অ্যাডমিশন Racket ও ল্যান্ড গ্র্যাবিং মামলায় তাঁর নাম উঠে এসেছে। এবার সোনা পাপ্পুর যোগ থাকা জমি দখল মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করল ইডি। এর আগে একই মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন জয় কামদার। যাকে তদন্তকারীরা শান্তনুর ‘মিডলম্যান’ বলে দাবি করছেন।
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, শরিকি বিবাদ, টেন্যান্ট সমস্যা বা আইনি জটিলতায় থাকা জমিগুলিকে টার্গেট করা হত। জমির মালিকদের বিরুদ্ধে থানায় ভুয়ো এফআইআর বা জিডি করিয়ে চাপ তৈরি করা হত যাতে কম দামে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন মালিকরা। পরে সেই জমিতে প্রোমোটিং করে বিপুল অর্থ উপার্জন ও টাকা অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তদন্তকারীরা জয় কামদারের সঙ্গে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের সরাসরি আর্থিক লেনদেনের তথ্যও পেয়েছেন বলে ইডি সূত্রে দাবি।
ইডি সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় একাধিক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। তদন্তে অসহযোগিতা করেন। তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আজ ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে আদালতে পেশ করা হবে। তাঁকে ১৪ দিনের জন্য হেফাজতে চেয়ে আবেদন করতে চলেছে ইডি। এমনটাই খবর ইডি সূত্রে।
কীভাবে ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জালে নিল ইডি?
প্রসঙ্গত, ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস মামলায় আরও সক্রিয় হয় ইডি। আগেই ভোটপর্ব চলাকালীনই তাঁকে একাধিকবার তলব করা হয়েছিল। প্রায় ৫ বার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই 'ব্যস্ত থাকার' অজুহাত দেখিয়ে হাজিরা এড়ান ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। এরপর সরাসরি ডিরেক্টর অফ সিকিউরিটিকে তাঁর 'অবস্থান' জানতে চেয়ে চিঠি পাঠায় ইডি। ওদিকে আগেই ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথিও বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। দুঁদে ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে জালে ফেলতে ধাপে ধাপে এগোচ্ছিল ইডি। অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার হন ডিসিপি শান্তনু সিনহা বিশ্বাস।
