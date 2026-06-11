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LOP controversy case of Bengal: ঋতব্রতকাণ্ডে বড় মোড় : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আসলে কে? হাইকোর্টে বিরাট রায়, তোলপাড় রাজনীতি

Ritabrata Banerjee: অধ্যক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে প্রশ্ন তোলেন, 'রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নিয়োগের বিষয়টি কি সাধারণ মানুষের সামনে আনা উচিত নয়?' এর জবাবে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, 'যদি আদালত দেখে যে বিরোধী দলনেতা নিয়োগ সঠিক আইনি প্রক্রিয়া মেনে হয়নি, তবে আদালত অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।'

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 11, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:03 PM IST
LOP controversy case of Bengal: ঋতব্রতকাণ্ডে বড় মোড় : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আসলে কে? হাইকোর্টে বিরাট রায়, তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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