/LOP controversy case of Bengal: ঋতব্রতকাণ্ডে বড় মোড় : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আসলে কে? হাইকোর্টে বিরাট রায়, তোলপাড় রাজনীতি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নির্বাচনের পর থেকেই রাজনৈতিক ডামাডোলে জেরবার রাজ্য। রাজ্যের নতুন বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক লড়াই এবার পৌঁছল কলকাতা হাইকোর্টে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা (LoP) হিসেবে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা মামলার শুনানি হয়েছে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও-এর এজলাসে বৃহস্পতিবার।
শুনানির প্রথম দিনেই দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বহিষ্কারের রাজনীতি এবং বিধায়কদের স্বাক্ষর জালিয়াতির মতো একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এল।
আদালতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করছেন বিশিষ্ট আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে লড়ছেন প্রবীণ আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
অন্যদিকে, সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল (AAG) জানান, মামলার ফাইলটি কিছুক্ষণ আগেই তাঁদের হাতে এসেছে, তাই শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হোক। এর তীব্র বিরোধিতা করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, শুনানি যদি পিছোতেই হয়, তবে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করার সিদ্ধান্তের ওপর অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ (Stay) দেওয়া হোক। কারণ, এই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকাই এখনও জনসমক্ষে (Public Domain) আনা হয়নি।
স্বাক্ষর জালিয়াতির অভিযোগ
তৃণমূলের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের সামনে একটি চাঞ্চল্যকর কালপঞ্জি তুলে ধরেন। তিনি জানান:
৪ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর বিরোধী দলনেতা নির্বাচনের জন্য একটি বৈঠক ডাকা হয়।
৬ মে পার্টি হেডকোয়ার্টারে ৭০ জন বিধায়ককে নিয়ে হওয়া বৈঠকে মদন মিত্র-সহ কয়েকজন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিরোধী দলনেতা হিসেবে প্রস্তাব করেন। এটি একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বা ‘প্রেসিডেন্ট’।
কিন্তু পরবর্তীতে সম্পূর্ণ অন্য ছবি দেখা যায়। ৬ মে-র রেজোলিউশনে সেদিন কেউ সই করেননি। ১৯ মে আবার বৈঠক ডেকে ৬৪ জন বিধায়ক সই করেন, তবে তা করা হয় ৬ মে-র ব্যাক-ডেটে!
বাকি বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে বিচারপতি প্রশ্ন তুললে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পরে কয়েকজন বিধায়ক অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। এই জালিয়াতির কারণে ইতোমধ্যেই পুলিসি তদন্ত শুরু হয়েছে।
এর মধ্যেই ঋতব্রত এবং সন্দীপন সাহাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং সেই নির্দেশ অধ্যক্ষের (স্পিকার) কাছে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, ৩ জুন কয়েকজন বিধায়ক মিলে এই বহিষ্কৃত ব্যক্তিকেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছে নেন।
আইনি প্রশ্ন:
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতের কাছে প্রশ্ন তোলেন-- 'বিরোধী দলনেতা বেছে নেওয়ার অধিকার কার? রাজনৈতিক দলের না আইনের?' তিনি যুক্তি দেন, নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল থেকেই বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন এবং সেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার রাশ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের হাতেই থাকা উচিত।
শুনানি চলাকালীন বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'যদি কোনও রাজনৈতিক দলে দলীয় বিধায়কের চেয়ে নির্দল বা নিরপেক্ষ সদস্যের সংখ্যা বেশি থাকে, তবে কী হবে?' জবাবে কল্যাণ জানান, সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার স্পিকার বা অধ্যক্ষের থাকে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ১৭তম লোকসভার (২০১৯-২০২৪) প্রসঙ্গ টেনে বলেন, সে সময় প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস মাত্র ৫২টি আসন পাওয়ায় (ন্যূনতম ৫৫টি আসনের কোটার কম) স্পিকার কাউকেই বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেননি। ফলে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে কেবল সংসদীয় দলের নেতা বা ফ্লোর লিডার হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল।
আদালতের পর্যবেক্ষণ
শুনানির শেষ পর্বে ক্ষোভ প্রকাশ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '৫৮ জন বিধায়ক একজনকে বেছে নিয়েছেন এবং সেই LoP বৈঠক করছেন, কাজ করছেন। অথচ তাঁর নিয়োগের কোনও সরকারি নির্দেশিকাই নেই! রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করার পর কেউ যেমন তা অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনই স্পিকারের চূড়ান্ত সিলমোহর ছাড়া কেউ বিরোধী দলনেতা দাবি করতে পারেন না।'
অধ্যক্ষের আইনজীবী আদালতের কাছে প্রশ্ন তোলেন, 'রাজ্যের বিরোধী দলনেতা নিয়োগের বিষয়টি কি সাধারণ মানুষের সামনে আনা উচিত নয়?' এর জবাবে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, 'যদি আদালত দেখে যে বিরোধী দলনেতা নিয়োগ সঠিক আইনি প্রক্রিয়া মেনে হয়নি, তবে আদালত অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।' একই সঙ্গে আদালত নোট করে যে, বর্তমানে যে ব্যক্তিকে (ঋতব্রত) এই পদের জন্য দাবি করা হচ্ছে, তিনি কোনও স্বীকৃত রাজনৈতিক দলেই নেই।
অন্যদিকে, অধ্যক্ষের আইনজীবী জানান যে তাঁরা সমস্ত তথ্য দিয়ে আদালতকে বিষয়টি জানাতে চান এবং এই মুহূর্তে যেন কোনো অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দেওয়া হয়। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শেষে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে বিরোধী দলনেতার নিয়োগপত্র সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও তথ্য হাইকোর্টে জমা দিতে হবে। আগামী সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
মামলার পরবর্তী শুনানিতে এই পদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে পারে।
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