  West Bengal CM Announcement: বিগ ব্রেক: ২৬-২৭ জনের মন্ত্রিসভা- কারা কারা হচ্ছেন মন্ত্রী? সম্ভাব্য তালিকায় কে কে? স্পিকার কে?

West Bengal CM Announcement: বিগ ব্রেক: ২৬-২৭ জনের মন্ত্রিসভা- কারা কারা হচ্ছেন মন্ত্রী? সম্ভাব্য তালিকায় কে কে? স্পিকার কে?

BJP Bengal Government: মন্ত্রী তালিকায় নাম থাকতে পারে প্রথমবার ভোটে জিতে আসা এমন বিধায়কের নামও। বাংলায় বিজেপির মন্ত্রিসভায় ২ জন উপমুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন বলেও সূত্র মারফত শোনা যাচ্ছে। আর নাম কাদের কাদের? 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 8, 2026, 12:50 PM IST
বিজেপির মন্ত্রিসভায় সম্ভাব্য নাম কে কে?

মৌমিতা চক্রবর্তী: কলকাতায় শাহ। আগামিকালই শপথ বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের। ইতিমধ্যেই বিজেপির নব নির্বাচিত বিধায়কদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আজই বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা। কে হতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী? মুখ্যমন্ত্রী পদে কি শুভেন্দু অধিকারীর নামেই সিলমোহর পড়তে চলেছে? চূড়ান্ত হয়ে যাবে আজই। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। 

কারা কারা মন্ত্রিসভায়? 

সূত্রের খবর, ২৬ থেকে ২৭ জনের মন্ত্রিসভা হতে চলেছে। সূত্রের খবর, বিধানসভার সম্ভাব্য স্পিকার হতে পারেন তাপস রায়। আর কারা থাকতে চলেছেন মন্ত্রিসভায়? কে কে মন্ত্রী হচ্ছেন বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারে? সূত্রের খবর, মন্ত্রিত্ব পেতে চলেছেন দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, উমেশ রাই। উত্তরবঙ্গ থেকে শঙ্কর ঘোষ মন্ত্রী হতে পারেন বলেও সূত্রের খবর। মন্ত্রী হতে পারেন রিতেশ তিওয়ারি, অর্জুন সিং, সুব্রত ঠাকুররা। শোনা যাচ্ছে, মন্ত্রী তালিকায় নাম থাকতে পারে প্রথমবার ভোটে জিতে আসা এমন বিধায়কের নামও।

বাংলাতেও কি উপমুখ্যমন্ত্রী?

একইসঙ্গে বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যে উপমুখ্যমন্ত্রী রাখার যে মডেল, তা বাংলার মন্ত্রিসভাতেও কার্যকর হবে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। বাংলায় বিজেপির মন্ত্রিসভায় ২ জন উপমুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারেন বলেও সূত্র মারফত শোনা যাচ্ছে। তবে সবটাই সম্ভাবনা। দলের তরফে এখনও কোনও নামেই সিলমোহর পড়েনি। কে কোন দফতর পেতে চলেছেন, তার কোনও ঘোষণাও হয়নি। বঙ্গ বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার এখনও বাকি। 

কে কে উপস্থিত থাকছেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে?
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। উপস্থিত থাকবেন বিজেপি শাসিত (একক ও জোট সরকারের) রাজ্যের ২১ জন মুখ্যমন্ত্রীরাও। 

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, ছত্তিসগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা, মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী জগদীশ দেবদা প্রমুখের উপস্থিত থাকার কথা। একে একে সবাই কলকাতায় আসবেন আজই।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

