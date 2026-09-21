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প্রতীক হাতছাড়া হলেও তৃণমূলের তহবিল ব্যবহার করতে পারবে কে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

TMC Bank Account Freeze Case: জুলাই মাসে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল ওই ৩ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারে কালীঘাট তৃণমূল। তবে সেক্ষেত্রে বড় টাকা তোলা যাবে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 21, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:01 PM IST
প্রতীক হাতছাড়া হলেও তৃণমূলের তহবিল ব্যবহার করতে পারবে কে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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