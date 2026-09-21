/প্রতীক হাতছাড়া হলেও তৃণমূলের তহবিল ব্যবহার করতে পারবে কে? বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

অর্ণবাংশু নিয়োগী: দলের নাম হাতছাড়া হলেও আপাতত দলের তহবিল কে ব্যবহার করতে পারবেন? এনিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, প্রতীক বদল হলেও আগের নির্দেশ অনুযায়ী দলের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে কালীঘাট তৃণমূলের কোনও বাধা নেই।
হাইকোর্টের মন্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতীক শুধু উপ নির্বাচনের জন্য। তাই কালীঘাট তৃণণূলের অ্যাকাউন্ট ব্যবহারে কোনও বাধা নেই। এমনটাই মন্তব্য বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের।
কীভাবে ব্যবহার করা যাবে ওই অ্যাকাউন্ট? বিচারপতির নির্দেশ, কালীঘাট তৃণমূলের যে কোনও ২ জন দলের ৩টি অ্য়াকাউন্টের চেকে সই করতে পারবেন। বিশেষ অফিসার চেকে সই করবেন। তার পরেই ব্যাংক টাকা দেবে। ওই নির্দেশ বহাল থাকবে আগামী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।
উল্লেখ্য, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপ নির্বাচনে দলের প্রতীক কার কাছে থাকবে, দলের নামই কী হবে এনিয়ে তৈরি হয় জটিলতা। কালীঘাট তৃণমূল ও ঋতব্রত শিবিরের কথা শুনে শেষপর্যন্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন ফয়সলা করে কমিশন। সেখানে ঠিক করে দেওয়া হয় তৃণমূলের দুই পক্ষের কেউই সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রস নাম ও দলের ঘাসফুল প্রতীক ব্য়বহার করতে পারবে না। পাশাপাশি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুটি পৃথক নামে উপ নির্বাচনে লড়াই করছে তৃণমূলের দুই শিবির। এর পরই তৃণমূলের তহবিল কে ব্যবহার করবে তা নিয়ে মামলা হয় হাইকোর্টে।
প্রসঙ্গত, জুলাই মাসে আদালত নির্দেশ দিয়েছিল ওই ৩ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারে কালীঘাট তৃণমূল। তবে সেক্ষেত্রে বড় টাকা তোলা যাবে না। গোটা বিষয়টির উপর নজর রাখাতে স্পেশাল অফিসার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুব্রত তালুকদার নিয়োগ করা হবে। ওই ৩ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা খরচের বিষয়টি দেখবেন স্পেশাল অফিসার। কোনও টাকা যাতে অন্য কোথাও পাচার না করা যায় তার উপরে নজর রাখবেন স্পেশাল অফিসার। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকবেন ওই স্পেশাল অফিসার। ২১ সেপ্টেম্বর পরবর্তী শুনানি দিন ধার্য ছিল।
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