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Abhishek Banerjee Big Update: অডিয়ো ক্লিপে ভাইপো-ই? ইডির ফাঁসে অভিষেক! মুখোমুখি কুণাল 'জেরা'য় সইকাণ্ডেও বিগ আপডেট

Abhishek Banerjee ED-CID: অডিও রেকর্ডিংয়ে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে নাম উঠে এসেছে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। রবিবারের সিআইডি জেরাতেও দুই থেকে তিনটি প্রশ্নের সঙ্গে কুণাল ঘোষ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর মেলেনি। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 15, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 12:07 PM IST
Abhishek Banerjee Big Update: অডিয়ো ক্লিপে ভাইপো-ই? ইডির ফাঁসে অভিষেক! মুখোমুখি কুণাল 'জেরা'য় সইকাণ্ডেও বিগ আপডেট
Image Credit: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (ফাইল ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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