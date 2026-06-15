Abhishek Banerjee Big Update: অডিয়ো ক্লিপে ভাইপো-ই? ইডির ফাঁসে অভিষেক! মুখোমুখি কুণাল 'জেরা'য় সইকাণ্ডেও বিগ আপডেট

অয়ন ঘোষাল, পিয়ালি মিত্র: নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে কেন অভিষেককে আজ ইডির তলব? প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেলা ১২ টায় তলব ইডির। এর আগেও এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
নিয়োগ দুর্নীতি চার্জশিটে উল্লেখ আছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নাম। সেই সংস্থার সিইও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্রেই জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে আজ তাঁকে তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে দাবি, একটি অডিও রেকর্ডিংয়ে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে নাম উঠে এসেছে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম।
এই মামলায় প্রায় এক বছর আগে তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিট দেয় সিবিআই। সেখানে কীভাবে অবৈধ চাকরিপ্রার্থীদের কত টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হবে সেসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবটাই রয়েছে ওই অডিও ক্লিপে। এখানেই ইডি গোয়েন্দাদের অনুমান, জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে স্বয়ং ভাইপো! সেই মামলাতেই আজ ইডি তলব করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
২০২৪ সালের প্রাথমিকের ৫ম চার্জশিটে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসকে অভিযুক্ত দেখিয়ে চার্জশিট পেশ করে ইডি। ED-র অভিযোগ, চার্জশিটে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেড-কে অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়। সিইও হিসাবে চার্জশিটে প্রসঙ্গ উঠে আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ED-র দাবি, এই সংস্থাকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র (কালীঘাটের কাকু) পরিচালিত একাধিক সংস্থার নামও ছিল একই চার্জশিটে।
সে সময় প্রেস বিবৃতিতে ED জানায়, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস প্রাইভেট লিমিটেডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (CEO) এবং ২০১২-র এপ্রিল থেকে ২০১৪-র জানুয়ারি পর্যন্ত এই কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন। এই সংস্থাকে ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করা হয়েছে।
ED-র দাবি অনুযায়ী, ৩ জানুয়ারি ২০২০-এ লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস এবং সুজয় কৃষ্ণ সংস্থা এস ডি কনসালটেন্সির মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। ২০২১ সালে তদন্তে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নথি উদ্ধার করা হয়েছিল।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি সংস্থাটির CEO। তবে তিনি দাবি করেন যে, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে SSC দুর্নীতির টাকা ঢোকার কোনও প্রমাণ নেই। তবে সুজয় কৃষ্ণের মোবাইল থেকে একটি অডিও রেকর্ডিং পাওয়ার যায়। যা পরীক্ষার জন্য ভয়েস স্যাম্পেল টেস্ট করানো হয়।
সই জালকাণ্ডে মুখোমুখি কুণাল সিআইডি 'জেরা'
ওদিকে বিধানসভা সই জালকাণ্ডেও চাপে অভিষেক। এখনও অরিজিনাল রেজোলিশন বুকের খোঁজে সিআইডি। রেজোলিউশন বুক নিয়ে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও কুণাল ঘোষকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সিআইডি সূত্রে খবর, দুই থেকে তিনটি প্রশ্নের সঙ্গে কুণাল ঘোষ ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর মেলেনি।
একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও সিআইডি কোনও সদুত্তর পায়নি বলে খবর। বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হয় জেরায়। কে কে ছিল সেই বৈঠকে? সেখানেও মেলেনি সদুত্তর। কুণাল ঘোষের বক্তব্যের সঙ্গে অভিষেকের বক্তব্যে কয়েকটা জায়গায় ফারাক রয়েছে। এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে সিআইডি।
প্রসঙ্গত, রবিবার বিকেলের দিকে দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হয়। জেরা শেষে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ কুণাল ঘোষ বেরিয়ে গেলেও, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও সিআইডি দফতরেই ছিলেন। বেলা পৌনে ১২টা থেকে ম্যারাথন জেরা চলে অভিষেকের।
কী জিজ্ঞাসা করা হল? বেরনোর পর সংবাদমাধ্যমে যদিও তা খোলসা করেননি কুণাল ঘোষ । তবে তিনি এটা বলেন যে,"জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। তদন্তে সহযোগিতা করব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের মুখোমুখি বসিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।"
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